لماذا تم استبعاد جوليان مور من فيلم رُشح للأوسكار؟

مصدر الصورة PA/Getty Images Image caption انضمت جوليان مور إلى فريق العمل بالفيلم قبل انضمام ريتشارد غرانت

قال النجم ريتشارد إي غرانت إن جوليان مور استُبعدت من فيلم "أيمكنك أن تسامحني؟" الذي رُشح للفوز بجائزة أوسكار لأنها أرادت أن ترتدي بدلة دهون.

وقال غرانت إن مور أرادت أيضا وضع أنف مزيفة لتجسيد شخصية الكاتبة لي إزرايل، لكن مخرجة الفيلم لم توافق.

وأضاف غرانت أمام جمهور في لندن يوم الأربعاء : "قالت المخرجة نيكول هولوفسينر (لن تفعلي ذلك)".

وكشفت مور الشهر الجاري استبعادها من الفيلم دون إبداء تفاصيل.

وقالت : "أعتقد أنها (المخرجة) لم تحب ما كنت أفعله".

وكان استبعاد مور من الفيلم قد نُسب في وقت سابق إلى "خلافات جوهرية" غير محددة، وجسدت النجمة ميليسا ماكارثي في النهاية دور الكاتبة إزرايل في الفيلم.

وجرى اتصال بمندوبين عن مور للتعليق.

مصدر الصورة 20th Century Fox Image caption رُشح غرانت وميليسا ماكارثي لجائزة الأوسكار عن دوريهما في الفيلم

وقال غرانت، خلال حديثه ضمن فعاليات أسبوع الإعلان في أوروبا الذي تستضيفه العاصمة البريطانية لندن، إن هيلينا بونهام كارتر وسام روكويل كانا قد انضما إلى الفيلم قبل مشاركته هو.

ورُشح غرانت، المعروف أيضا بتجسيده أدوار في أعمال "ويزنيل وأنا" و "دير داونتون"، لجائزة أوسكار عن دوره في فيلم "جاك هوك".

وكان من المقرر أن يلعب الممثل الأيرلندي كريس أودوود دوره أمام موور، حتى اكتشف "في الدقيقة الأخيرة" أن التصوير لن يستمر.

وكشف غرانت أيضا في حديثه أنه تلقى اتصالا هاتفيا من مغنية البوب البريطانية جيري هاليويل، عضوة فريق سبايس غيرلز الغنائي، قبلها بيوم.

ولم يكشف عن محتوى الاتصال، لكنه قال مازحا إنه يستطيع أن يملأ فراغ فيكتوريا بيكهام خلال جولة لم الشمل للفريق الغنائي.

مصدر الصورة Alan Davidson/Shutterstock Image caption غرانت مع بوب غغيلدوف و فريق سبايس غيرلز عام 1997

وقال غرانت إنه لا يزال يمتلك بعض الملابس التي ارتداه خلال تجسيد شخصية كليفورد، مدير الفرقة، في فيلم "عالم سبايس" عام 1997.

كما سخر من زملائه الممثلين الذين وصفهم بأنهم "متكبرون" عندما انتقدوه بسبب قبوله دور في الفيلم الوحيد لسبايس غيرلز.

وقال الممثل إن ظهوره في برنامج تلفزيوني بعنوان "غيرلز" عام 2014، كان بسبب أن مخرجة البرنامج، لينا دونهام، كان واحدة من جمهور الفيلم.

وأضاف : "بعد ذلك أرسلت المغنية أديل تذاكر لحفلتها الموسيقية، التي كانت نفدت تذاكرها، لأنها عرفتني من فيلم (عالم سبايس)، فكان المكسب مضاعفا".

ويعتزم فريق "سبايس غيرلز"، باستثناء بيكهام، تقديم 13 حفلا موسيقيا في بريطانيا وأيرلندا خلال الفترة من 24 مايو/أيار إلى 15 يونيو/حزيران.