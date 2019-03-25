مصدر الصورة Universal Pictures Image caption لقطة من فيلم "نحن"

حقق فيلم "نحن"، ثاني أفلام المخرج الأمريكي جوردان بيل، عائدات تبلغ 70 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه من 3741 صالة عرض في أمريكا الشمالية.

وبهذا يصبح "نحن" الفيلم صاحب ثاني افضل عائدات افتتاح هذا العام بعد فيلم "كابتن مارفيل" من إنتاج ديزني، الذي حقق 153 مليون دولار في نهاية الأسبوع الأولى لعرضه.

وتدور أحداث فيلم "نحن" حول أسرة تواجه مجموعة من الأشخاص الشديدي الشبه ببعضهم البعض وكأنهم مستنسخون.

وبذلك يصبح "نحن" فيلم الرعب صاحب أعلى عائدات افتتاح، متفوقا على فيلم "مكان هادئ". كما أنه تفوق على عائدات افتتاح فيلم بيل الأول "اخرج"، الذي حقق 33 مليون دولار في افتتاحه عام 2017.

وبلغت تكاليف إنتاج "نحن" 20 مليون دولار. وبدأ الفيلم في اكتساب شهرة منذ عرضه لأول مرة في مهرجان "ساوث باي ساوثويست".

والفيلم من بطولة لوبيتا نيونغو ووينستون ديوك، اللذان يقومان بدوري زوجين يحاولان الدفاع عن أنفسهما واطفالهما ضد مجموعة من المستنسخين.

وجاء "كابتين مارفيل" في المركز الثاني، حيث أضاف عائدات تصل إلى 34 مليون دولار إلى عائداته التي بلغت 320 مليون دولار منذ بداية عرضه.

وجاء فيلم "متنزه العجب" من إنتاج باراماونت في المرتبة الثالثة، محققا عائدات بلغت 9 ملايين دولار.

وكانت المرتبة الرابعة من نصيب فيلم "على بعد خمسة قدم" في المركز الرابع. وتدور أحداث الفيلم حول صبي وصبية يقعان في الحب وهما يعالجان من مرض مزمن في المستشفى.