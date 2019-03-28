بالصور: اكتشاف "أطول كهف ملحي" في العالم

مصدر الصورة Reuters Image caption الكهف الملحي "ملحم"

أعلن باحثون إسرائيليون أنهم اكتشفوا أطول كهف ملحي في العالم.

ويطل كهف "ملحم"، الذي يحتوي علي ممرات وغرف يبلغ طولها 10 كيلومترات، على البحر الميت. ويتوقع الباحثون أن يزيد المطر طول الكهف مع مرور الوقت.

ويحدث هذا عندما تتدفق مياه الأمطار إلى أسفل الشقوق في سطح الكهف، فيذوب الملح وتنشأ قنوات شبه أفقية على طول الطريق الذي ينحدر نحو البحر الميت.

مصدر الصورة Reuters Image caption أعمدو الملح تتدلى من سطح كهف ملحم

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وقد وضع أول رسم تخطيطي للكهف، الذي يمر عبر جبل "سدوم" أكبر جبل في إسرائيل، خلال ثمانينات القرن الماضي.

وقبل عامين، قرر يوآف نجيف، عضو نادي إسرائيل لاستكشاف الكهوف، تشكيل فريق من الباحثين وخبراء الكهوف لاستكمال الدراسة والمسح.

ويروي عضو فريق البحث "بوعز لانغفورد" من الجامعة العبرية في القدس أنه بينما كان فريق المستكشفين في استراحة عشاء في الكهف، شعروا أن المعكرونة تنقصها التوابل.

وقال: "لذلك قمنا بإزالة بعض الملح من أحد الصخور واستخدمناه".

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وأضاف الباحثون أن كهف "ملحم" سجل رقما قياسيا، متفوقا على كهف "العرايا الثلاثة"، الواقع في جزيرة قشم الإيرانية، الذي احتفظ بلقب أطول كهف ملحي لمدة 13 عاما منذ عام 2006، اذ يبلغ طوله 6.85 كيلومترات.