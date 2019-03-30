مصدر الصورة Getty Images Image caption يُصنع الكُسكُس من دقيق القمح المطهو بالتبخير

تقدمت الجزائر والمغرب وموريتانيا وتونس، بطلب إلى منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم (يونسكو) لحصول الطبق الشعبي المسمى "الكُسكُس" على مكانة تراثية رفيعة بإضافته إلى قائمة التراث الثقافي غير المادي .

ويُصنع الكُسكُس من الدقيق المطحون الذي يُطهى باستخدام بخار الماء، وغالبا ما يُقدم مع الحساء والخضروات. وفي بعض الأحيان يستخدم كطبق للتحلية مع التمر وعسل النحل.

ويُعد الطلب المشترك مثالا نادرا للتعاون الإقليمي بين الدول الأربعة، إذ زعمت كل منها أن هذا الطبق الشعبي يعود إليها.

وحاولت الجزائر منذ ثلاث سنوات أن تنسب هذا الطبق الشهي لنفسها، لكن ذلك أثار استياء جارتها المغرب.

مصدر الصورة Getty Images Image caption يُقدم الكُسكُس مع الخضروات والحساء

ويُعد الطلب المقدم من دول المغرب العربي بمثابة إعلان لنهاية سنوات من الخصومة بين الجزائر والمغرب حول منشأ هذا الطبق الشعبي.

وتحدثت زهور العلوي، سفيرة المغرب لدى اليونسكو، بحماس عن هذا الطلب، قائلة: "هذه هي المرة الأولى التي تتفق فيها الدول الأربعة على إرسال طلب مشترك."

وأشاد غازي الغرايري، المبعوث التونسي لليونسكو، بهذا التعاون في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها: "الكُسكُس، المحفز لوحدة شمال أفريقيا."

ومن المقرر أن تناقش لجنة التراث العالمي في اليونسكو الطلب المقدم بخصوص هذا الطبق الشعبي في مقرها في العاصمة الكولومبية بوغوتا في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.