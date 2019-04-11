مصدر الصورة Social media-Twitter Image caption رحيل الممثل المصري محمود الجندي عن عمر ناهز 74 عاماً.

أعلنت نقابة المهن التمثيلية صبيحة الـ 11 من أبريل/نيسان الحالي، عن رحيل الممثل المصري محمود حسين الجندي، أحد نجوم السينما العربية عن عمر ناهز 74 عاماً في أحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر إثر وعكة صحية لم تدم أكثر من عشرة أيام، وسيتم تشييع جثمانه في مسقط رأسه في مدينة البحيرة.

وكان الجندي قد انتهى من تصوير آخر عمل درامي له في مسلسل "حكايتي"، المرتقب عرضه في موسم رمضان المقبل. وهذه لمحة عن حياته ومسيرته الفنية.

ترك محمود جندي ابن مدينة البحيرة في دلتا مصر (1945-2019) إرثاً فنياً غنياً في مجالات السينما والمسرح والدراما العربية، وكان الجمهور متعاطفاً معه ومهتما بحياته الشخصية، وخاصة بعد وفاة زوجته الأولى في حريق.

وفاة الممثل المصري نور الشريف

وفاة الممثلة السورية مي سكاف في غربتها الباريسية

وفاة الأديب السوري حنا مينه عن عمر يناهز 94 عاما

مصدر الصورة Getty Images Image caption الممثلتان عبلة كامل (يسار) وسمية خشاب (يمين) في إحدى مشاهد مسلسل ريا وسكينة. يوليو/تموز 2005 في القاهرة

حياته الشخصية

لم تكن حياته في بداياتها سهلة على الإطلاق، فقد درس في مدرسة الصنايع وتخرج من قسم النسيج، ليعمل لاحقاً في أحد معامل النسيج في البلاد.

ثم التحق بالمعهد العالي للسينما وتخرج منه عام 1967، لكنه لم يبدأ بالعمل الفني مباشرة،بسبب ظروف حرب 1967 بين العرب وإسرائيل وظل في صفوف القوات المسلحة لمدة سبع سنوات في سلاح الطيران.

وبعد أن انتهت الحرب، عاد إلى مهنته التي كان يتطلع إليها، التمثيل. كما كان يشتهر بصوته العذب، وكثيرا ما قدم مشاهد غنائية من خلال أدواره المختلفة.

ثم تزوج من ضحى حسن التي أنجبت له ثلاث بنات وابناً واحداً هو المخرج أحمد الجندي. تعاطف معه كل محبيه بعد أن ماتت زوجته في حادث حريق عام 2001.

تزوج من الفنانة عبلة كامل عام 2003، لكن لم يستمر زواجهما لأكثر من عامين وانتهى بالانفصال.

فتزوج مرة أخرى من هيام اسماعيل وهي ابنة الممثل جمال اسماعيل.

مسيرته الفنية

كانت بداياته عبر أدوار ثانية صغيرة ومشاهد قليلة، وكانت بداية صعود نجمه في عام 1979، عندما مثل في مسرحية "إنها حقاً عائلة محترمة" مع الفنان فؤاد المهندس ومن ثم "دموع في عيون وقحة" مع النجم عادل إمام.

وألحقها بظهور قوي في مسلسل "الشهد والدموع" الذي مثل فيها دورَي الأب والابن.

وفي عام 1990، أصدر ألبوماً غنائياً باسم "فنان فقير"، إلا أنه لم يستثمر في ذلك المجال بل وظف موهبته التمثيبلية لانتاج المزيد من المسلسلات والمسرحيات والأعمال السينمائية.

في عام 2017، صدم جمهوره عندما قرر الاعتزال بعد أن شعر بأن "الأجواء في الوسط الفني لا تحترم الفن والفنانين" حسبما قالفي إحدى مقابلاته في ذلك الوقت، بعد عرض مسلسله "رمضان كريم".

فتدخلت نقابة الممثلين عن طريق النقيب أشرف زكي، الذي "أقنع الجندي بالعودة مرة أخرى".

شارك الفنان في الكثير من المسلسلات التلفزيونية والأعمال المسرحية والسينمائية، وهذه لمحة عن أبرز ما قدمه في عالم الفن:

أفلام

شارك في أكثر من 100 عمل سينمائي، ومن أبرزها:

"الفريسة" و"التوت والنبوت" ومدام "شلاطة" و"البنات والمجهول" و"الطوفان" و"جبابرة الميناء" و"نقولك ولا تزعلش" و"عنئوب الدم" و"الأقدار الدامية" و"حدوتة مصرية" و"المغنواتي" و"الكلمة الأخيرة" و"شفيقة ومتولي" و"اللص المحترم" و"المعلق الرياضي".

ومن بعض أفلامه في التسعينيات، "لاب المدينة" و"كرت أحمر" و"درب العوالم" و"جدعان الحلمية" و"المليونير الصعلوك" و"تحقيق مع مواطنة" و"صراع الحسناوات" و"أولاد ضرغام" و"طريق الشيطان" و"الطبيب شريف" وغيرها الكثير من الأفلام.

ولم يتوقف عن العمل أبداً ، فأبدع في العديد من الأفلام السينمائية في السنوات العشرة الأخيرة منها "الطيارة" و"هروب اضطراري" و"القرد بيتكلم" و"الهرم الرابع" و"القواد" و"كلب بلدي" و"خادم المسجد" و"ساعة ونص" و"عصافير النيل" و"على جنب يا أسطى" وغيرها من الأفلام التي ترك فيها بصمته المميزة.

مصدر الصورة Social media-twitter Image caption محمود جندي مثل بدلاً من الفنان الراحل أحمد ذكي في مسرحية مدرسة المشاغبين

مسرحيات

وشارك الجندي في الكثير من المسرحيات منها "بحبك يا مجرم" و"ست الحسن" و"المليم بأربعة" و"زواج البنات" و"عصفور عقله طار" و"علشان خاطر عيونك" و"افتح المحضر" و"البرنسيسة" و"إنها حقًا عائلة محترمة" ومدرسة المشاغبين" و"محدش يقدر عليهم" و"الرعب اللذيذ" وغير ها العدي من المسرحيات التي لاقت صدى في العالم العربي.

مسلسلات

أما مشاركاته في العمل الدرامي، فتجاوز 200 مسلسل، بدءاً من سبعينيات القرن الماضي وانتهاء بالعام الحالي الذي انتهى من تصوير مسلسل حكايتي الذي سيعرض في موسم رمضان المقبل.

ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها هي: "الحب أقوى" و"أبو القاسم الطنبوري وإخوانه" و"عيش أيامك" و"عيب يا دكتور" و"الناس في كفر عسكر" و"حسنين مدندش" وغيرها الكثير من المسلسلات.