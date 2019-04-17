أعلنت مجلة "تايم" الأمريكية قائمتها لأكثر 100 شخصية تأثيرا في العالم لعام 2019.

وتضم القائمة خمس شخصيات عربية أو من أصول عربية.

نستعرض في ما يلي هذه الشخصيات:

محمد صلاح

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مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر جاء ضمن أبرز الشخصيات الرياضية.

وجاء في التعليق المصاحب لاسم صلاح في القائمة أنه "أفضل كإنسان منه كلاعب كرة قدم. وهو أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم. إنه شخصية هامة للمصريين وسكان مدينة ليفربول والمسلمين في أنحاء العالم، وبالرغم من هذا يبدوا دائما كرجل متواضع ورصين ومرح".

رامي مالك

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لمع نجم الممثل الأمريكي من أصول مصرية رامي مالك بسبب دوره في فيلم "بوهيميان رابسودي".

وقد فاز مالك بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن تجسيده لشخصية المطرب ومؤلف الأغاني فريدي ميركوري. كما فاز بجائزة "غولدن غلوب" لأفضل ممثل عن الدور نفسه لشخصية المغني الرئيسي في فرقة الروك البريطانية "كوين".

وبحسب التعليق المصاحب لإعلان اسمه ضمن القائمة، فقد أثبت مالك جدارته بالثقة التي منحته إياها فرقة "كوين" لتمثيل ميراث الفرقة.

محمد بن زايد

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من الأسماء العربية في القائمة، ولي عهد إمارة أبو ظبي، محمد بن زايد، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، والأخ الأصغر لرئيس الدولة، خليفة بن زايد.

وبحسب المجلة، لعب بن زايد دورا رئيسيا في الحرب في اليمن، والتي تسببت في إراقة دماء آلاف اليمنيين. وتشارك الإمارات في تحالف عسكري دولي تقوده السعودية دعما لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين.

راضية المتوكل

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راضية المتوكل ناشطة في مجال حقوق الإنسان في اليمن.

وأسست المتوكل منظمة "المواطن" لحقوق الإنسان منذ 4 سنوات، وتحديدا مع تدخل قوات التحالف في الأزمة في اليمن.

ومنذ ذلك الحين، وثقت المنظمة المئات من حالات الاعتداء على المواطنين من جانب كل من الحوثيين وقوات التحالف.

وتواجه المتوكل المخاطر كل يوم بسبب كشفها عن الخسائر البشرية للحرب في اليمن.

لجين الهذلول

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لجين الهذلول ناشطة نسوية سعودية، كافحت من أجل إقرار حق المرأة السعودية في قيادة السيارة.

ونشرت الهذلول مقاطع فيديو لها وهي تقود السيارة قبل السماح للنساء بذلك في المملكة.

وبفضل الهذلول وغيرها من الناشطات سمح للنساء بقيادة السيارة لأول مرة في المملكة في يونيو/ حزيران 2018.

وتواجه الهذلول حاليا المحاكمة مع ناشطات أخريات لاتهامات عدة بينها التجسس. وقد روى شقيق الهذلول لبي بي سي عن تعرضها لسوء معاملة من السلطات وهي قيد الاحتجاز.