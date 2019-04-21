مصر: أقباط يحيون "آلام المسيح" ويحتفلون بأحد الشعانين بمشاركة مسلمين

Image caption ينتشر سعف النخيل في أشكال فنية مختلفة يرتديها الأطفال والكبار في شوارع مصر.

يحي الأقباط في مصر أسبوع "آلام السيد المسيح"، الذي يبدأ اليوم بأحد "الشعانين، الذي يوافق ذكرى دخول المسيح مدينة القدس حيث استقبلته الجماهير بسعف النخيل وأغصان الزيتون، وهو الأحد الذى يسبق عيد القيامة.

وتوجه الآلاف من الأقباط في مصر إلى دير القديس "سمعان الخراز" بمنطقة المقطم، شرقي العاصمة القاهرة، لحضور القداس الخاص بهذه المناسبة ومعايشة أجواء العيد.

تأتي هذه الاحتفالات، بالتزامن مع الذكرى الثانية لتفجيرات استهدفت كنائس في مصر، عام 2017، وضربت كنيسة "مار جرجس" في مدينة طنطا بدلتا مصر، وكنيسة "مار مرقص" في الأسكندرية، حيث كان البابا تواضروس الثاني يرأس القداس بالمدينة.

وتسببت التفجيرات بمقتل نحو 50 شخصا بينهم عناصر من قوات الأمن، وإصابة العشرات، وأعلن ما يعرف باسم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش في مصر) مسؤوليته عن الهجمات.

وشهدت احتفالات هذا العام اجراءات أمنية مشددة، وانتشرت عناصر الأمن خارج الدير الذي يشهد الاحتفالات وتولت تأمين الأسوار الخارجية وفرض كردون أمني لمراقبة الزوار، بينما تولت عناصر كشافة من شباب الكنيسة تأمين الداخل ومراقبة مرور الزوار عبر البوابات الإلكترونية والتفتيش الذاتي لحقائب السيدات.

وفي الجوار انتشر باعة سعف النخيل، الذين قاموا بتشكيله على هيئات صُلبان وتِيجان في طقس شعبي اعتاد عليه المسيحيون في المنطقة لإحياء دخول الملك المُخَلِص، في إشارة إلى السيد المسيح، ووصوله المدينة المقدسة "أورشاليم" والتي استقبله أهلها ملوحين بسعف النخيل وأغصان الزيتون .

يحرص الأقباط على شراء منتجات السعف في هذا اليوم كنوع من البركة وذكرى تبقى معهم على مدار العام وحتى احتفال العام المقبل.

"أعيننا على المسيح "

يقول الأب بطرس رشدي، كاهن كنيسة القديس سمعان الخراز بالمقطم لبي بي سي، إن "احتفال أحد الشعانين بهذا المكان هو الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يتجمع الآلاف من كل أنحاء الجمهورية داخل هذا الدير الأثري المنحوت في قلب الجبل لمعايشة أجواء الاحتفال".

وأضاف أن الشرطة المصرية زادت من حضورها هذا العام لتأمين الاحتفالات رغم انشغالها بتأمين الاستفتاء، الذي يجري حاليا لتغيير بعض مواد الدستور المصري.

واستطرد موضحا أن الكنيسة لم تطلب زيادة الأمن لكن الشرطة تقوم بواجبها وهو أمر جيد، وقال "الحافظ هو ربنا في كل الأحوال، وأعيننا دائما على المسيح الذي يعطينا الشعور بالأمن والسعادة والاستقرار".

Image caption يوافق الاحتفال بأحد الشعانين بدء الصلوات في أسبوع الآلام لدى المسيحيين

"الشهادة على اسم المسيح"

مريم أبو الخير، جاءت إلى الدير مع أطفالها الصغار للاحتفال بأحد الشعانين.

وقالت لبي بي سي، إنها تشعر بالأمان لأنها تؤمن بأن "الشهادة على إسم المسيح تمكنها من أن تكون معه في ملكوت السماء".

وبجوارها أختها الكبرى "صفاء" التي تقول إنها جاءت إلى المكان للحصول على البركة في طاعة الرب وأنها لا تخشى أي تهديدات أمنية فهي وسط إخوتها وأبنائها وأجواء العيد تملأ المكان".

وأصدرت الحكومة المصرية في عام 2016 بإصدار قانون بناء الكنائس الذي نظم أوضاع نحو 650 كنيسة حتى بداية العام الجاري.

وتقوم لجنة خاصة حاليا بفحص أوراق نحو 5 آلاف كنيسة ومبنى خدمي تخص أتباع الكنائس المسيحية (الأورثوذكسية والكاثوليكية الإنجيلية).

مسلمون يشاركون

واللافت في احتفالات هذا العام وجود مسلمين في الاحتفالات داخل الدير، وقال أحد الحضور المسلمين لبي بي سي "نعم أنا مسلم واسمي عادل أحمد عبد الغني، وأحرص على المجيء إلى دير القديس سمعان الخراز سنويا لحضور الاحتفال مع إخوتي وأصدقائي وزملائي في العمل".

ويقول عادل إن المصريين شعب واحد لا يستطيع أحد أن يفرق بينهم ويحتفلون بالأعياد الدينية للمسلمين والأقباط معا، فنحن المصريون نسعد معا وأيضا نحزن ونتألم لحزن بعضنا البعض، بغض النظر عن الدين أو اللون أو الجنس".