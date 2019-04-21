بالصور: احتفالات المصريين بأحد الشعانين

  • 21 أبريل/ نيسان 2019

الطوائف المسيحية المشرقية تحتفل بأحد الشعانين الذي يعد من أهم الأعياد المسيحية ويحتفل فيه بذكرى دخول يسوع المسيح إلى مدينة القدس، نقدم هنا صورا لهذه الاحتفالات لدى مسيحي مصر.

  • أحد الشعانين BBC

    احتفلت الطوائف المسيحية في الشرق بأحد الشعانين الذي يعد من أهم الأعياد المسيحية ويحتفل فيه بذكرى دخول يسوع المسيح إلى مدينة القدس

  • دير سمعان الخراز BBC

    اقيمت في دير سمعان الخراز في منطقة جبل المقطم على أطراف العاصمة المصرية القاهرة طقوس الاحتفال بأحد الشعانين

  • حضور كبير BBC

    شهدت الاحتفالات حضورا كثيفا من الأقباط الذي يشكلون أكبر تجمع لمعتنقي الديانة المسيحية في الشرق الأوسط.

  • دير سمعان الخراز BBC

    يوافق الاحتفال بأحد الشعانين بدء الصلوات في أسبوع الآلام لدى المسيحيين

  • سعف النخيل BBC

    يُعد الاحتفال بهذه المناسبة فرصة لاستعراض قدرات الفن اليدوي المصري في صناعة أشكال ورموز دينية باستخدام سعف النخيل

  • سعف النخيل BBC

    سعف النخيل هو الرمز الأهم على الإطلاق للاحتفالات بأحد الشعانين

  • دير سمعان BBC

    يحرص المسيحيون في مصر على ارتداء تيجان مصنوعة من السعف والورود وتزيين الكنائس والأديرة بها

  • دير سمعان الخراز BBC

    كان حضور المسيحيين كثيفا أثناء الاحتفال بأحد الشعانين في دير سمعان الخراز على الرغم من الهجمات الإرهابية التي طالت بعض الكنائس في الفترة الأخيرة

  • سعف نخيل BBC

    ينتشر سعف النخيل في أشكال فنية مختلفة يرتديها الأطفال والكبار في شوارع مصر.

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