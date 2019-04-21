بالصور: احتفالات المصريين بأحد الشعانين
الطوائف المسيحية المشرقية تحتفل بأحد الشعانين الذي يعد من أهم الأعياد المسيحية ويحتفل فيه بذكرى دخول يسوع المسيح إلى مدينة القدس، نقدم هنا صورا لهذه الاحتفالات لدى مسيحي مصر.
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BBC
احتفلت الطوائف المسيحية في الشرق بأحد الشعانين الذي يعد من أهم الأعياد المسيحية ويحتفل فيه بذكرى دخول يسوع المسيح إلى مدينة القدس
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BBC
اقيمت في دير سمعان الخراز في منطقة جبل المقطم على أطراف العاصمة المصرية القاهرة طقوس الاحتفال بأحد الشعانين
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BBC
شهدت الاحتفالات حضورا كثيفا من الأقباط الذي يشكلون أكبر تجمع لمعتنقي الديانة المسيحية في الشرق الأوسط.
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BBC
يوافق الاحتفال بأحد الشعانين بدء الصلوات في أسبوع الآلام لدى المسيحيين
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BBC
يُعد الاحتفال بهذه المناسبة فرصة لاستعراض قدرات الفن اليدوي المصري في صناعة أشكال ورموز دينية باستخدام سعف النخيل
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BBC
سعف النخيل هو الرمز الأهم على الإطلاق للاحتفالات بأحد الشعانين
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BBC
يحرص المسيحيون في مصر على ارتداء تيجان مصنوعة من السعف والورود وتزيين الكنائس والأديرة بها
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BBC
كان حضور المسيحيين كثيفا أثناء الاحتفال بأحد الشعانين في دير سمعان الخراز على الرغم من الهجمات الإرهابية التي طالت بعض الكنائس في الفترة الأخيرة
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BBC
ينتشر سعف النخيل في أشكال فنية مختلفة يرتديها الأطفال والكبار في شوارع مصر.
معرض الصور
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