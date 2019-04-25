رامي مالك يواجه "جيمس بوند" في أحدث أفلامه

مصدر الصورة Getty Images Image caption رامي مالك حصل على جائزة الأوسكار عن دوره في فيلم "بوهيميان رابسودي"

سيشارك الممثل الحائز على جائزة الأوسكار، رامي مالك، في فيلم جديد من سلسلة "جيمس بوند" مقرر عرضه العام المقبل.

وأعلن اليوم عن فريق الممثلين المشاركين في الفيلم، الذي لم يكشف عن اسمه بعد، بالإضافة إلى الطاقم الفني في حفل أقيم في جامايكا.

ومن المقرر أن يعرض الفيلم، وهو الخامس والعشرين ضمن سلسلة "جيمس بوند"، في دور السينما في أبريل/ نيسان القادم.

وحصل مالك، وهو أمريكي من أصول مصرية، على جائزة الأوسكار عن دوره في فيلم "بوهيميان رابسودي" الذي جسد فيه شخصية المغني فريدي ميركوري.

ما هو الدور الذي سيلعبه مالك؟

لم يتم الكشف عن تفاصيل الشخصية التي سيجسدها مالك، بل لم يكن هو موجودا في حفل الإعلان الرسمي يوم الخميس، لكنه بعث برسالة فيديو تؤكد أنه سيلعب دور "الشرير".

وذكرت مصادر فنية أنه سيلعب دور "شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة وخطيرة".

وقال الممثل الأمريكي المصري الأصل، الذي يصور حالياً برنامجا تلفزيونيا بعنوان "الروبوت": "أنا عالق هنا في نيويورك في الإنتاج، لكنني أتطلع إلى الانضمام إلى فريق العمل بأكمله".

وأضاف "سأعمل جاهدا على أن لا يحظى جيمس بوند بجولة سهلة في رحلته في الفيلم" المرتقب.

وقال كريغ مازحا بعد مشاهدته لمقطع الفيديو، إنه "خائف" بشأن ما يمكن أن تخبئه أحداث الفيلم الجديد للعميل "جيمس بوند".

مصدر الصورة Getty Images Image caption الممثل دانيال كريغ في دور جيمس بوند

ماذا نعرف عن قصة الفيلم؟

تدور قصة الفيلم، بحسب مصادر فنية، حول السعي إلى الحصول على مساعدة من "جيمس بوند"، الذي ترك الخدمة كعميل سري ويستمتع حاليا بحياة هادئة في جامايكا، لإنقاذ العالم من خصم غامض مرة أخرى.

وتضيف المصادر أن صديق "بوند" القديم وعميل وكالة الاستخبارات المركزية، فيليكس ليتر، سيطلب منه المساعدة لإنقاذ عالم مخطوف".

لكن يكتشف بوند أن المهمة تشكل عملية خيانة أكثر مما كان متوقعًا، ما يجعله يقع في شراك "شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة وخطيرة".

ولم تقدم منتجة الفيلم، باربرا بروكولي، خلال حفل الإعلان، سوى القول بأنه بوند "يبدأ رحلته" في جامايكا.

وقالت "لقد بنينا منزلاً استثنائياً له كما جهزنا له سيارة مميزة".

وقال كريغ إنه يريد أن يكون كل فيلم من أفلام بوند متميزا عن سابقيه.

وأضاف "خلال فترة قيامي بدور بوند، حاولنا فقط مواصلة هذا التقليد المتمثل في إنتاج أفلام متميزة وتختلف عن الأفلام الأخرى".