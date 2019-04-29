"المنتقمون: لعبة النهاية" يحطم الأرقام القياسية لإيرادات الأفلام

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سجل فيلم "المنتقمون: لعبة النهاية" إيرادات غير مسبوقة خلال أيام قليلة، إذ حقق 1.2 مليار دولار في إيرادات شباك التذاكر على مستوى العالم منذ بدء عرضه.

وأصبح الفيلم، وهو الإصدار الثاني والعشرين من سلسلة الأبطال الخارقين لشركة مارفل، الأسرع في التاريخ من ناحية عبور حاجز مليار دولار من العائدات، محققا ذلك في 5 أيام فقط.

وكان الرقم القياسي السابق لإيرادات الأفلام هو 640 مليون دولار في الأسبوع الأول، وحققه الإصدار السابق من نفس السلسلة، "المنتقمون: الحرب اللانهائية".

وقام ببطولة الفيلم الجديد النجم روبرت داوني، مجسدا شخصية الرجل الحديدي.

وبلغت إيرادات الفيلم في الولايات المتحدة 350 مليون دولار، مقابل 330 مليون دولار في الصين بعد بدء عرضه الأربعاء الماضي.

وفي بيان له قال آلان هورن، رئيس "والت ديزني ستوديوز": "رغم أن فيلم لعبة النهاية أبعد ما يكون عن النهاية بالنسبة لشركة مارفل وإنتاجها السينمائي، يعد انتاج أول 22 فيلما إنجازا كبيرا. والنجاح الذي تحقق نهاية الأسبوع نموذج لما ابتكرته الشركة بمزيج من الخيال والحماس والإبداع لتلهم المشاهدين في مختلف أنحاء العالم".

وبدأت سلسلة "أفنجرز" (المنتقمون) في عام 2008 بفيلم الرجل الحديدي.