بالصور: كيف يحتفي المسلمون حول العالم بشهر رمضان؟

  • 7 مايو/ أيار 2019

المسلمون في شتى أرجاء العالم يستقبلون شهر رمضان في أجواء دينية واحتفالية فريدة.

  • سوق الفوانيس في حي السيدة زينب في القاهرة بمصر Getty Images

    احتفى المسلمون في شتى أرجاء العالم ببداية شهر رمضان وسط أجواء دينية خاصة، والصورة من مصر لسوق الفوانيس في حي السيدة زينب بالقاهرة. ويعتبر الفانوس من أهم مظاهر الاحتفال التي يحرص المصريون على شرائها.

  • سوق بيع السلع الغذائية في حي السيدة زينب في القاهرة Getty Images

    تنشط حركة الأسواق على نحو خاص في شهر رمضان، لاسيما الفواكه المجففة "الياميش" التي تميز شهر رمضان ويقبل عليها المصريون بكثافة، والصورة من سوق بيع السلع الغذائية في القاهرة.

  • صلاة التراويح في ساحة المسجد الأقصى Getty Images

    احتفل الفلسطينيون بقدوم شهر رمضان بإقامة صلاة التراويح في ساحة المسجد الأقصى.

  • صلاة التراويح في ساحة المسجد الأقصى Getty Images

    رغم الأزمات الاقتصادية والسياسية، يحرص الفلسطينيون على إحياء أجواء رمضان الدينية.

  • شاب فلسطيني يتلوا آيات القرآن الكريم في مسجد العمري الكبير في مدينة غزة Getty Images

    شاب فلسطيني في مسجد العمري الكبير في مدينة غزة.

  • سوق التمور في السعودية Getty Images

    ينشط سوق بيع التمور في السعودية، حيث توجد أجواء دينية تميزها عن سائر الدول في المنطقة.

  • مسجد تشامليجا في مدينة اسطنبول التركية Getty Images

    استقبل الأتراك شهر رمضان بصلاة التراويح، والصورة من مسجد تشامليجا في مدينة اسطنبول التركية.

  • بائع يمني يعرض البهارات في سوق في المدينة القديمة في العاصمة اليمنية صنعاء Getty Images

    بائع يمني يعرض البهارات في سوق في المدينة القديمة في العاصمة اليمنية صنعاء مع استقبال شهر رمضان.

  • يمنيون يتسوقون في أحد الأسواق في المدينة القديمة من العاصمة صنعاء Getty Images

    يمنيون يتسوقون في أحد الأسواق في المدينة القديمة من العاصمة صنعاء، استعدادا لاستقبال شهر رمضان.

  • مسجد بيت الرحمن في باندا آتشيه، مقاطعة آتشيه، إندونيسيا Getty Images

    صورة تُظهر مسلمين إندونيسيين يؤدون صلاة التراويح في بداية شهر رمضان في مسجد بيت الرحمن في باندا آتشيه، مقاطعة آتشيه، إندونيسيا.

  • بائعون باكستانيون يبيعون التمور في متاجرهم في مدينة بيشاور الباكستانية Getty Images

    بائعون باكستانيون يبيعون التمور في متاجرهم في مدينة بيشاور الباكستانية.

  • أطفال يطلقون بالونات للاحتفال ببداية شهر رمضان المبارك الإسلامي في سراييفو، البوسنة والهرسك Getty Images

    أطفال يطلقون بالونات للاحتفال ببداية شهر رمضان في سراييفو، البوسنة والهرسك.

  • مسجد كولونيا المركزي في كولونيا، ألمانيا Getty Images

    مسلمون يؤدون صلاة التراويح في بداية شهر رمضان في مسجد كولونيا المركزي في كولونيا، ألمانيا.

  • مسجد غازي هوسريف - بيغ في سراييفو، البوسنة والهرسك Getty Images

    مسلمات يحتفلن ببداية شهر رمضان في مسجد غازي هوسريف - بيغ في سراييفو ، البوسنة والهرسك.

  • مسلمون يؤدون أول صلاة التراويح في بداية شهر رمضان المبارك في مسجد الرحمة في مدينة كييف، أوكرانيا Getty Images

    مسلمون يؤدون صلاة التراويح في بداية شهر رمضان المبارك في مسجد الرحمة في مدينة كييف، أوكرانيا.

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