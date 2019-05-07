بالصور: كيف يحتفي المسلمون حول العالم بشهر رمضان؟

تنشط حركة الأسواق على نحو خاص في شهر رمضان، لاسيما الفواكه المجففة "الياميش" التي تميز شهر رمضان ويقبل عليها المصريون بكثافة، والصورة من سوق بيع السلع الغذائية في القاهرة.