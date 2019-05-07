بالصور: كيف يحتفي المسلمون حول العالم بشهر رمضان؟
المسلمون في شتى أرجاء العالم يستقبلون شهر رمضان في أجواء دينية واحتفالية فريدة.
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احتفى المسلمون في شتى أرجاء العالم ببداية شهر رمضان وسط أجواء دينية خاصة، والصورة من مصر لسوق الفوانيس في حي السيدة زينب بالقاهرة. ويعتبر الفانوس من أهم مظاهر الاحتفال التي يحرص المصريون على شرائها.
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تنشط حركة الأسواق على نحو خاص في شهر رمضان، لاسيما الفواكه المجففة "الياميش" التي تميز شهر رمضان ويقبل عليها المصريون بكثافة، والصورة من سوق بيع السلع الغذائية في القاهرة.
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احتفل الفلسطينيون بقدوم شهر رمضان بإقامة صلاة التراويح في ساحة المسجد الأقصى.
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رغم الأزمات الاقتصادية والسياسية، يحرص الفلسطينيون على إحياء أجواء رمضان الدينية.
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شاب فلسطيني في مسجد العمري الكبير في مدينة غزة.
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ينشط سوق بيع التمور في السعودية، حيث توجد أجواء دينية تميزها عن سائر الدول في المنطقة.
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استقبل الأتراك شهر رمضان بصلاة التراويح، والصورة من مسجد تشامليجا في مدينة اسطنبول التركية.
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بائع يمني يعرض البهارات في سوق في المدينة القديمة في العاصمة اليمنية صنعاء مع استقبال شهر رمضان.
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يمنيون يتسوقون في أحد الأسواق في المدينة القديمة من العاصمة صنعاء، استعدادا لاستقبال شهر رمضان.
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صورة تُظهر مسلمين إندونيسيين يؤدون صلاة التراويح في بداية شهر رمضان في مسجد بيت الرحمن في باندا آتشيه، مقاطعة آتشيه، إندونيسيا.
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بائعون باكستانيون يبيعون التمور في متاجرهم في مدينة بيشاور الباكستانية.
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أطفال يطلقون بالونات للاحتفال ببداية شهر رمضان في سراييفو، البوسنة والهرسك.
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مسلمون يؤدون صلاة التراويح في بداية شهر رمضان في مسجد كولونيا المركزي في كولونيا، ألمانيا.
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مسلمات يحتفلن ببداية شهر رمضان في مسجد غازي هوسريف - بيغ في سراييفو ، البوسنة والهرسك.
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مسلمون يؤدون صلاة التراويح في بداية شهر رمضان المبارك في مسجد الرحمة في مدينة كييف، أوكرانيا.
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