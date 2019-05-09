حمامات حلب تعود الى الحياة

يقول ثائر خير الله، صاحب حمام باب الأحمر، إنه أعاد فتحه في كانون الأول / ديسمبر الماضي بعد أن خضع لعملية ترميم دامت 4 شهور، مضيفا أن عدد الزبائن انخفض إلى الربع لأن العديد من سكان حلب هجروها.