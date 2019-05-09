حمامات حلب تعود الى الحياة

  • 9 مايو/ أيار 2019

اشتهرت سوريا بحماماتها التي كان يتسابق المعماريون القدماء في زخرفتها حتى أصبحت إحدى المعالم التاريخية الهامة، وبعد سنوات من الحرب، تعود حمامات مدينة حلب التي تعرضت لكثير من الدمار إلى الحياة.

  • حلب Reuters

    تنتشر الحمامات العامة في أرجاء حلب القديمة، ولكن أغلبها تضرر في القتال الشرس الذي شهدته المدينة العريقة

  • حلب Reuters

    اشتهرت سوريا بحماماتها التي كان يتسابق المعماريون القدماء في زخرفتها وإكسائها بحلّة جميلة حتى أصبحت الحمامات إحدى المعالم التاريخية الهامة التي تميزت بها البلاد. في الصورة تبدو آثار الدمار والإهمال على حمام في يلبغا في حلب

  • حلب Reuters

    يعود وجود حمامات السوق العامة إلى العهد الأموي، وأعادها بعض المؤرخين للعصر الروماني. في الصورة آثار الدمار التي أصابت حمامات حلب التاريخية

  • حلب Reuters

    يقول ثائر خير الله، صاحب حمام باب الأحمر، إنه أعاد فتحه في كانون الأول / ديسمبر الماضي بعد أن خضع لعملية ترميم دامت 4 شهور، مضيفا أن عدد الزبائن انخفض إلى الربع لأن العديد من سكان حلب هجروها.

  • حلب Reuters

    رجال يتناولون الطعام ويلهون في حمام باب الأحمر في حلب. تزدحم الحمامات بالزبائن ليلة الخميس.

  • حلب Reuters

    في حمام باب الأحمر، الذي أعيد فتحه عقب الحرب.

  • حلب Reuters

    كانت الحمامات مخصصة للرجال في ساعات المساء، بينما تخصص ساعات النهار للنساء. انتهت الحرب في حلب في عام 2016، وأعيد فتح 4 من حمامات المدينة الـ 50.

  • حلب Reuters

    بدأت حمامات حلب باجتذاب الزبائن من جديد، بعضهم يعودون إليها بعد غياب وآخرون أصغر سنا لم يعتادوا عليها من قبل.

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