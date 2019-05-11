وفاة كاتب سيناريو أفلام "سبايدر مان" ألفين سارجنت

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توفي كاتب السيناريو الأمريكي، ألفين سارجنت، الذي فاز بجائزة أوسكار مرتين وكتب سيناريو ثلاثية أفلام سبايدر مان، عن عمر يناهز 92 عاما.

وتوفي سارجنت لأسباب طبيعية، في منزله في مدينة سياتل الخميس الماضي.

وفاز سارجنت بجائزة أوسكار عام 1977 عن فيلم "جوليا"، وفي عام 1981 عن فيلم "أورديناري بيبول".

ومع ذلك، بقي عالقا في ذاكرة الجمهور بنفس القدر، لعمله في سلسلة أفلام سبايدر مان.

وكتب سارجنت سيناريو فيلم سبايدر مان الجزء الثاني عام 2004، والجزء الثالث عام 2007، وفي عام 2012 كتب سيناريو فيلم "ذا أمازنيغ سبايدر مان".

وبدأ سارجنت حياته المهنية كاتبا للتلفزيون، وتحول إلى السينما في عام 1966، مع فيلم "غامبيت"، وهو فيلم كوميدي من بطولة مايكل كين.

وفضلا عن فوزه بجائزة الأوسكار لمرتين، رشح في عام 1974 للفوز بالجائزة عن فيلم "بيبر مون"، وهو فيلم أمريكي يجمع بين الكوميديا والدراما.

وتزوج سارجنت من رفيقته منتجة الأفلام، لورا زيسكين، عام 2010 بعد 25 عاما قضياها معا، لكنها ماتت بعد زواجهما بسنة واحدة، متأثرة بمرض سرطان الثدي.