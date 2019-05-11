بالصور: شلالات ساحرة وأنهار حول العالم

آدم تيلور: "منطقة المياه في ألابزوها تربط بين عدد من الأنهار في كيرالا في الهند. تقدم هذه المنطقة المأوى والمعيشة لملايين الأشخاص المقيمين في هذه المنطقة. اعتقد أن هذه الصورة توضح جزءا صغيرا من هذه الحياة".