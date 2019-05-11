بالصور: شلالات ساحرة وأنهار حول العالم
نستعرض مجموعة من صور القراء لأنهار وجداول مائية وشلالات ساحرة حول العالم.
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Rebecca Grimes
ربيكا غرايمس: "التقطت هذه الصورة (لشلالات نياغرا) أثناء رحلة بالقارب، أثناء مرور قوس قزح في السماء، وكان يمكنني سماع هدير الماء".
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Sally Brown
سالي بوين: "سكوغافوسن الواقعة على نهر سكوغا في أيسلاند، جميلة أثناء النهار وخلابة ليلا، خاصة عندما تتلألأ أضواء الشمال".
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Verna Evans
فيرنا إفانز: "مجموعة تبحر في نهر التيمز وسط أجواء عاصفة في الطريق إلى منطقة تاور أوف لندن".
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Leonardo Fugoso
ليوناردو فوغوسو: "أطفال يستكشفون ضفة نهر تشيبوا في أو كلير بولاية ويسكنسون بعد أن غمرتها مياه الفيضان. يفيض النهر كل ربيع بعد ذوبان الثلوج".
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Patrick O'Connor
باتريك أوكونر: "امرأة تغسل الثياب في مياه نهرالأنديز شديدة البرودة في بيرو".
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Hadi Zitawi
هادي زيتاوي: "لمحت حركة في مياه النهر الموحلة ورأيت ثعبانا نهريا صغيرا يحاول ابتلاع سمكة كاملة. كان أمرا رائعا أن أشاهد جزء من دائرة الحياة".
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Peter Jarrett
صورة التقطها بيتر جاريت في جزيرة فانكوفر في كندا
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Adam Taylor
آدم تيلور: "منطقة المياه في ألابزوها تربط بين عدد من الأنهار في كيرالا في الهند. تقدم هذه المنطقة المأوى والمعيشة لملايين الأشخاص المقيمين في هذه المنطقة. اعتقد أن هذه الصورة توضح جزءا صغيرا من هذه الحياة".
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Sam Mackay
سام ماكاي: "فاض هذا النهر في فيتنام، والطريقة الوحيدة للتنقل في وسط المدينة هي القوارب. إذا دقتم النظر، ستجدون أن ارتفاع الماء يصل إلى الطابق الأول تقريبا".
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Benjo Salvatierra
بانجو سالفاتييري: "بلدة باغانجان في الفلبين، هي موقع شلالات باغانجان الشهيرة، التي يمكن الوصول إليها عبر سلسلة من المنحدرات النهرية. يلعب ملاحو القوارب دورا كبيرا في السياحة واقتصاد المنطقة".
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