بالصور: شلالات ساحرة وأنهار حول العالم

  • 11 مايو/ أيار 2019

نستعرض مجموعة من صور القراء لأنهار وجداول مائية وشلالات ساحرة حول العالم.

  • شلالات نياغرا وقوس قزح Rebecca Grimes

    ربيكا غرايمس: "التقطت هذه الصورة (لشلالات نياغرا) أثناء رحلة بالقارب، أثناء مرور قوس قزح في السماء، وكان يمكنني سماع هدير الماء".

  • شلال تنعكس عليه أضواء الشمال Sally Brown

    سالي بوين: "سكوغافوسن الواقعة على نهر سكوغا في أيسلاند، جميلة أثناء النهار وخلابة ليلا، خاصة عندما تتلألأ أضواء الشمال".

  • رجلان يجدقان في قارب في نهر Verna Evans

    فيرنا إفانز: "مجموعة تبحر في نهر التيمز وسط أجواء عاصفة في الطريق إلى منطقة تاور أوف لندن".

  • أطفال يلعبون في الماء Leonardo Fugoso

    ليوناردو فوغوسو: "أطفال يستكشفون ضفة نهر تشيبوا في أو كلير بولاية ويسكنسون بعد أن غمرتها مياه الفيضان. يفيض النهر كل ربيع بعد ذوبان الثلوج".

  • أمرأة تغسل الثياب في مياه متدفقة Patrick O'Connor

    باتريك أوكونر: "امرأة تغسل الثياب في مياه نهرالأنديز شديدة البرودة في بيرو".

  • ثعبان مائي يبتلع سمكة كاملة Hadi Zitawi

    هادي زيتاوي: "لمحت حركة في مياه النهر الموحلة ورأيت ثعبانا نهريا صغيرا يحاول ابتلاع سمكة كاملة. كان أمرا رائعا أن أشاهد جزء من دائرة الحياة".

  • كوخ أحمر صغير على حافة رصيف مائي بالقرب من جزيرة فانكوفر Peter Jarrett

    صورة التقطها بيتر جاريت في جزيرة فانكوفر في كندا

  • أنواع مختلفة من القوارب في نهر Adam Taylor

    آدم تيلور: "منطقة المياه في ألابزوها تربط بين عدد من الأنهار في كيرالا في الهند. تقدم هذه المنطقة المأوى والمعيشة لملايين الأشخاص المقيمين في هذه المنطقة. اعتقد أن هذه الصورة توضح جزءا صغيرا من هذه الحياة".

  • رجل يستخدم قاربا لتنقل وسط المدينة Sam Mackay

    سام ماكاي: "فاض هذا النهر في فيتنام، والطريقة الوحيدة للتنقل في وسط المدينة هي القوارب. إذا دقتم النظر، ستجدون أن ارتفاع الماء يصل إلى الطابق الأول تقريبا".

  • رجلان في قاربين بألوان زاهية Benjo Salvatierra

    بانجو سالفاتييري: "بلدة باغانجان في الفلبين، هي موقع شلالات باغانجان الشهيرة، التي يمكن الوصول إليها عبر سلسلة من المنحدرات النهرية. يلعب ملاحو القوارب دورا كبيرا في السياحة واقتصاد المنطقة".

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