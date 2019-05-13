جوائز بافتا 2019: نجوم تتألق على السجادة الحمراء
- 13 مايو/ أيار 2019
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صور من حفل جوائز الأكاديمية البريطانيةللتلفزيون "بافتا"لعام 2019التي أقيمت في قاعة البرت هول في العاصمة لندن.
الممثلات سورين جونز وهولي ويلوجباي وللولي أديفوف تألقن على السجادة الحمراء.
كرمت البافتا البارونة بيكويل بجائزة عن عملها في المجال الاعلامي لمدة 50 عاما، وقدمت الجائزة كيرستي وارك