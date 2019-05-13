جوائز بافتا 2019: نجوم تتألق على السجادة الحمراء

  • 13 مايو/ أيار 2019

صور من حفل جوائز الأكاديمية البريطانيةللتلفزيون "بافتا"لعام 2019التي أقيمت في قاعة البرت هول في العاصمة لندن.

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Image caption حصد مسلسل Killing Eve للكاتبة فيبي والير بريدج (وسط) ، ثلاث جوائز ، اثنتان عن فئة التمثيل، الأولى لفيونا شو (يسار) والثانية لجودي كومر (يمين) ، وجائزة أفضل مسلسل درامي
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Image caption ارتدت ديزي ماي كوبر، مؤلفة المسلسل الكوميدي "هذا البلد" ونجمته الرئيسية ثوباً مصنوعاً من أكياس القمامة وتبرعت بالمال الذي كانت ستنفقه لشراء فستان للحفل لبنك الطعام
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Image caption فازت الممثلة جيسيكا هاينز بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في البرنامج كوميدي There She Goes
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Image caption اللون الأسود طغى على السجادة الحمراء. وفي الصورة، مقدمة برنامج "صباح الخير بريطانيا" سوزانا ريد ، وبطلة مسلسل "السيدة ويلسون" الممثلة روث ويلسون وبطلة مسلسل "كولتيريز" بيلي بببير.
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Image caption مقدما البرامج مارفن وروشيال هيومز تألقا في الحفل وظهرا في ملابس متناسقة، وفي الصورة الأخرى الممثلة والكاتبة جوليا ديفيس مع زوجها جوليان بارت من "The Mighty Boosh fame" وقد فازت بأفضل سيناريو لفيلم كوميدي عن "Sally4Ever".
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Image caption نالت الممثلة جودي كومر جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل Killing Eve ، كما حصد بينديكت كومبرباتش جائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل Patrick Melrose
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Image caption لم يحصد الفيلم الوثائقي "بروس - بعد توقف الصراخ" بمشاركة الأخوين مات ولوك غوس أي جائزة في الحفل.
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Image caption لقطة سعادة لبطل مسلسل "Line of Duty" ستيفن غراهام وزوجته، بينما تألقت بطلة مسلسل Doctor Who الممثلة هانا والترز مرتدية ثوبا أنيقا.

الممثلات سورين جونز وهولي ويلوجباي وللولي أديفوف تألقن على السجادة الحمراء.

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Image caption الممثلات سورين جونز وهولي ويلوجباي وللولي أديفوف تألقن على السجادة الحمراء.

كرمت البافتا البارونة بيكويل بجائزة عن عملها في المجال الاعلامي لمدة 50 عاما، وقدمت الجائزة كيرستي وارك

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Image caption حصلت البارونة بيكويل على أعلى وسام شرف في البافتا تقديراً لمسيرتها المهنية الرائدة وقدمت الجائزة كيرستي وارك
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Image caption قدم الحفل الممثل الكوميدي، ومقدم البرامج على بي بي سي غراهام نورتن

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