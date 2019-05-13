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مقدما البرامج مارفن وروشيال هيومز تألقا في الحفل وظهرا في ملابس متناسقة، وفي الصورة الأخرى الممثلة والكاتبة جوليا ديفيس مع زوجها جوليان بارت من "The Mighty Boosh fame" وقد فازت بأفضل سيناريو لفيلم كوميدي عن "Sally4Ever".