وعلى مدار شهور، سافر بي في عدة دول ليستلهم أفكارا للمتحف، الذي افتُتح في عام 2008. وقال عن هذه التجربة في حوار مع صحيفة تايمز: "لم أكن أعرف أي شيء عن الدين الإسلامي. ودرست حياة النبي محمد. وسافرت إلى مصر وتونس."