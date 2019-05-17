هرم اللوفر ومتحف الفن الإسلامي في الدوحة: لمحات لأهم أعمال المعماري الراحل آي إم بي

  • 17 مايو/ أيار 2019

توفي المعماري الصيني، آي إم بي، عن 102 عاما. وهو واحد من أهم المهندسين المعماريين في العالم، وقدم عددا من أهم التصاميم المعروفة عالميا.

  • الهرم الزجاجي في متحف اللوفر AFP

    التصميم الأشهر لـ بي هو الهرم الزجاجي في مدخل متحف اللوفر في باريس.

  • بي أثناء بناء الهرم الزجاجي Getty Images

    وكُشف عن الهرم الزجاجي عام 1989، قبل افتتاح المتحف وأصبح واحدا من أهم معالم فرنسا.

  • الهرم الزجاجي في متحف اللوفر AFP

    وأثار الهرم الزجاجي جدلا كبيرا عند وضعه في مدخل متحف اللوفر لأول مرة، لكن اليوم بعد مرور 30 عاما، أصبح من أهم معالمه.

  • ساحة روك آند رول للمشاهير Getty Images

    وتنتشر المباني التي صممها بي في أرجاء العالم، من بينها ساحة روك آند رول للمشاهير في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية.

  • مبنى البنك المركزي الصيني بجانب الأبراج الأخرى في سماء هونغ كونغ AFP

    ووضع بصمته في المعمار الياباني بتصميمه لمتحف ميهو. وفي سنغافورة، صمم "البوابة"، وهو مجمع لناطحات السحاب يُعرف بزواياه المذهلة. وفي الصورة مبنى البنك المركزي الصيني (في المنتصف، إلى اليسار) الذي يعتبر أحد أهم المعالم في سماء هونغ كونغ.

  • مكتبة كينيدي Getty Images

    وكذلك مكتبة جون كينيدي في بوسطن تعتبر من المعالم التي صممها بي.

  • مكتبة كينيدي Getty Images

    صُممت مكتبة كينيدي لتخليد ذكرى الرئيس الأمريكي الراحل.

  • مختبر ميسا Getty Images

    وجاء أول تكريم كبير يتلقاه آي إم بي عن أعماله بعد اكتمال بناء مختبر ميسا في ولاية كولورادو الأمريكية عام 1967.

  • متحف هيربرت جونسون للفنون بجامعة كورنيل Getty Images

    وفي الصورة متحف هيربرت جونسون للفنون بجامعة كورنيل في الولايات المتحدة، الذي بُني في مطلع السبعينيات من القرن العشرين.

  • المتحف الوطني الشرقي في العاصمة الأمريكية واشنطن Getty Images

    وقال بي إن تصميم المباني العامة الضخمة يتطلب دراية بتاريخ المكان، وكذلك الشجاعة للاستكشاف. وفي الصورة مبنى المتحف الوطني الشرقي في العاصمة الأمريكية واشنطن عام 1978.

  • مركز مورتون مييرسون السيمفوني في دالاس Getty Images

    وفاز بجائزة بريتزكر عام 1983، التي يعتبرها البعض جائزة نوبل الخاصة بالهندسة المعمارية. وفي الصورة مركز مورتون مييرسون السيمفوني في دالاس عام 1989، الذي صُمم ليضاهي قاعات الحفلات في أوروبا.

  • متحف الفن الإسلامي في الدوحة AFP

    ولم يمنع التقدم في السن "بي" من الاستمرار في عمله، فصمم متحف الفن الإسلامي في الدوحة وهو في الثمانينيات من العمر.

  • متحف الفن الإسلامي في الدوحة AFP

    وعلى مدار شهور، سافر بي في عدة دول ليستلهم أفكارا للمتحف، الذي افتُتح في عام 2008. وقال عن هذه التجربة في حوار مع صحيفة تايمز: "لم أكن أعرف أي شيء عن الدين الإسلامي. ودرست حياة النبي محمد. وسافرت إلى مصر وتونس."

  • مركز جاكوب جافيتس للمؤتمرات Getty Images

    وأصبحت الكثير من أعمال بي من بين العلامات المعمارية الهامة والمؤثرة، تعكس اهتمامه بالقياسات الهندسية الدقيقة، والأسطح البسيطة، والضوء الطبيعي. وفي الصورة مركز جاكوب جافيتس للمؤتمرات.

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