"مخبوزات" بعدسات الجمهور

  • 19 مايو/ أيار 2019

في كل أسبوع ننشر مجموعة منتقاة من صور القراء تتناول موضوعا حددناه سلفا. هذه المرة موضوعنا بعنوان "مخبوزات".

  • تونس RYSZARD KOSIK

    التقط ريشارد كوسيك هذه الصورة لسيدة من البربر وهي تخبز في قرية بمنطقة تكرونة في تونس.

  • شاطئ JENNY DOWNING

    هذه الصورة التقطتها جيني داوننغ لرجل على الشاطيء تحت أشعة الشمس، وعلقت عليها قائلة: "اكتمل نضجه".

  • حلويات ANDREA CONSTANTINOU

    التقط أندريا قنسطنطينو هذه الصورة لواجهة عرض لكعك بمتجر للمعجنات في فاماغوستا بقبرص.

  • فرن ALESSANDRA DISTEFANO

    يقول أليسندر ديستفيانو عن صورته هذه "مهارات الخبز تؤخذ على محمل الجد في أرمينيا. دائما ما تكون النتيجة النهائية مذهلة. خبز طازج من الفرن مباشرة".

  • خبز EMILY J DAVIS

    صورة لخباز يجهز لفائف الخبز التقطتها إيميلي جيه دايفيز.

  • مقرمشات MELISSA SOPHIE BOWDEN

    التقطت ميليسا صوفي باودن هذه الصورة لمتجر صغير لبيع المخبوزات في العاصمة الهندية دلهي.

  • خباز DORIS ENDERS

    صورة بعدسة درويس إندارس لخباز في سوق قديم في ألمانيا وهو يضع عجين الخبز في فرن حجري.

  • كعكة WENDY COFFMAN

    تقول ويندي كوفمان عن صورتها إن هذه الكعكة تم إعدادها في المدرسة الابتدائية التي تدرس بها ابنتها الصغيرة.

  • يوم حار EARLE ROTHER

    إيرل روثر يقول عن صورته هذه "كان يوما حارا ومرهقا لأحد السائحين في فيدين في بلغاريا.

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