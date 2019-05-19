"مخبوزات" بعدسات الجمهور
في كل أسبوع ننشر مجموعة منتقاة من صور القراء تتناول موضوعا حددناه سلفا. هذه المرة موضوعنا بعنوان "مخبوزات".
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RYSZARD KOSIK
التقط ريشارد كوسيك هذه الصورة لسيدة من البربر وهي تخبز في قرية بمنطقة تكرونة في تونس.
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JENNY DOWNING
هذه الصورة التقطتها جيني داوننغ لرجل على الشاطيء تحت أشعة الشمس، وعلقت عليها قائلة: "اكتمل نضجه".
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ANDREA CONSTANTINOU
التقط أندريا قنسطنطينو هذه الصورة لواجهة عرض لكعك بمتجر للمعجنات في فاماغوستا بقبرص.
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ALESSANDRA DISTEFANO
يقول أليسندر ديستفيانو عن صورته هذه "مهارات الخبز تؤخذ على محمل الجد في أرمينيا. دائما ما تكون النتيجة النهائية مذهلة. خبز طازج من الفرن مباشرة".
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EMILY J DAVIS
صورة لخباز يجهز لفائف الخبز التقطتها إيميلي جيه دايفيز.
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MELISSA SOPHIE BOWDEN
التقطت ميليسا صوفي باودن هذه الصورة لمتجر صغير لبيع المخبوزات في العاصمة الهندية دلهي.
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DORIS ENDERS
صورة بعدسة درويس إندارس لخباز في سوق قديم في ألمانيا وهو يضع عجين الخبز في فرن حجري.
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WENDY COFFMAN
تقول ويندي كوفمان عن صورتها إن هذه الكعكة تم إعدادها في المدرسة الابتدائية التي تدرس بها ابنتها الصغيرة.
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EARLE ROTHER
إيرل روثر يقول عن صورته هذه "كان يوما حارا ومرهقا لأحد السائحين في فيدين في بلغاريا.
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