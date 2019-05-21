مصدر الصورة EPA Image caption اليوم الوطني للذكرى والمعروف باسم يوم الغضب، يحيي ذكرى ضحايا نظام الخمير الحمر

أدى مجموعة من الممثلين الكمبوديين عروضا تمثيلية توضح الفظائع والمجازر التي ارتكبها نظام الخمير الحمر في البلاد في اليوم الوطني للذكرى والمعروف باسم "يوم الغضب".

وقد سيطر النظام الدموي للزعيم الماوي بول بوت على كمبوديا بين عامي 1975 و 1979. ويعتقد أن إجمالى من قتلوا خلال فترة حكمة قد وصل إلى مليوني شخص.

وقد أجبر المدنيون على النزوح من المدن والعيش في مزارع جماعية في الريف كجزء من عملية إعادة التثقيف الثورية التي تهدف إلى إعادة هيكلة المجتمع الكمبودي جذريًا.

وقد أدى الممثلون هذه العروض في مركز، تشوي أنغ إي كاي، المختص بشؤون الإبادة الجماعية والواقع في المنطقة التي تعرف باسم "حقول القتل" التي شهدت عمليات القتل خارج العاصمة الكمبودية بنوم بنه.

مصدر الصورة Reuters Image caption أدى طلاب ومعلمون من المدرسة الملكية للفنون الجميلة عروضا تمثيلية توضح أعمال القتل أمام الحشود التي تجمعت لمشاهدة عروضهم

مصدر الصورة Reuters Image caption لقد قلد الممثلون الأساليب التي كان يستخدمها النظام لقتل ضحاياه

مصدر الصورة AFP/Getty Image caption تجمع المئات لمشاهدة العروض التي جسدت المجازر الوحشية في ماضي البلاد

مصدر الصورة AFP/Getty Image caption قال الممثلون الذين أدوا العروض إنه من المهم أن يفهم الجيل الجديد ماضي البلاد

مصدر الصورة EPA Image caption أعلنت الحكومة الكمبودية هذا اليوم مناسبة وطنية ابتداء من عام 2018، تُحيا فيه ذكرى ضحايا عمليات القتل الجماعي على يد الخمير الحمر التي وقعت في 20 مايو 1976

مصدر الصورة EPA Image caption اختار آخرون وضع الزهور والصلاة في المركز الي يضم بعض عظام الضحايا

مصدر الصورة AFP/Getty Image caption قُتل ما يصل إلى ربع سكان كمبوديا بالكامل تحت حكم الخمير الحمر

مصدر الصورة EPA Image caption يُعتقد أن حوالي 60٪ من الضحايا أُعدموا، بينما مات الباقون بسبب المرض والجوع

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