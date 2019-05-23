صراع العروش: الرجال يتحدثون أكثر من النساء في المسلسل الشهير

مصدر الصورة HBO/Sky Atlantic

يتحدث الممثلون الرجال المشاركون في مسلسل صراع العروش الشهير أكثر بمقدار ثلاث مرات بالمقارنة مع الممثلات المشاركات فيه، وذلك وفقا لبيانات جديدة حصل عليها فريق (100امرأة) في بي بي سي.

ورغم انتهاء الموسم الثامن من المسلسل، الذي حظي بمتابعة منقطعة النظير عالميا، لا يزال موضوع تمثيل المرأة فيه محل جدل.

وتظهر البيانات التي توصل لها فريق عمل سيريتيل ( Ceretai)، وهي مجموعة سويدية متخصصة في برمجة الآلات لتحليل مدى التنوع في الثقافة الشعبية السائدة، أن الأجزاء الثمانية من المسلسل طغى عليها كلام الرجال؛ حيث وصلت نسبه ذلك إلى 75 % من زمن المسلسل.

ووصلت نسبة الحوار الوارد على لسان النساء إلى نحو الربع في الجزء الأول، لترتفع إلى الثلث في الجزء السابع.

أما الجزء الأخير فكان واحدا من أسوأ الأجزاء في ما يتعلق بالزمن المخصص لكلام النساء.

مصدر الصورة HBO/Sky Atlantic

وبُرمجت الخوارزميات المعتمدة لتميز الفروقات بين أصوات الإناث والذكور في الفيديو، ولتعطي مدة الكلام بالثواني والنسبة المئوية. وتصل دقة هذه الخوارزميات إلى نحو 85 %.

وتقول ليزا هامبرغ، وهي واحدة من مؤسسات Ceretai، إن الهدف من تحليل البيانات كان توعية المشاهدين بخصوص المشكلة الأكبر وهي كيفية إظهار المرأة في وسائل الإعلام والتي تصفها بـ "غير عادلة".

وكانت أفضل الحلقات من حيث نسبة كلام الإناث هي الحلقة الخامسة من الفصل الرابع (الملك الأول)؛ حيث كان هناك شبه تساوي في الزمن المخصص لكل من كلام الرجال والنساء.

أما أسوأ الحلقات فكانت الحلقة السابعة من الجزء الأول (تنتصر أو تموت)؛ حيث لم تعط النساء إلا نحو سدس الحوار.

وقد تثير هذه النتائج استغراب متابعي المسلسل، خاصة وأن الموسم الأخير شهد مشاركة شخصيات نسائية قوية.

وترى أستاذة الإعلام في جامعة نوتنغهام ترينت، ستيفاني جينز، أن مجرد ظهور هذه الشخصيات ليس كافيا: "هناك سوء إدراك لأن النساء ظاهرات جدا؛ لكن أجسادهن هي المرئية".

مصدر الصورة HBO/Sky Atlantic

تشرح د.جينز أن النساء، خصوصا في الأجزاء الأولى من المسلسل "يتحدثن بأجسادهن"، حتى أن الجمهور "لن يلاحظ بالضرورة قلة كلامهن".

وتضيف: "هذا تأكيد على واقع نعرفه في المجتمع وهو أنه لا متسع لأصوات النساء".

وانتقد مسلسل "صراع العروش" بسبب تقديمه كثيرا من مشاهد العنف ضد النساء، ولتقديمه شخصيات نسائية مغرية جنسيا على نحو مبالغ فيه.

وجاء الرد على مثل هذه الانتقادات برفضها وبالقول إن "نساء كثر يلعبن أدوارا رئيسية" في المسلسل.

مصدر الصورة LOOKER

من تحدث أكثر؟

يأتي تيريون لانستر في المقدمة، والحوار المخصص له أكثر بنحو 32 % من أطول كلام جاء على لسان امرأة في المسلسل، وهذه المرأة هي سيرسي لانيستر.

كما أظهرت دراسة أجرتها شركة لوكر Looker للبرمجيات أن رجال المسلسل يستخدمون كلمات "رجولية" في حوارهم مثل "رجال، ملك، لورد"، في حين أن أكثر الكلمات التي تكررت على لسان النساء كانت "حب، ترك، أرجوك، زوج، سيد".