بالصور: عرض أزياء وراء القضبان
عارضات الأزياء في مدينة ساو باولو في البرازيل معتادات على أماكن العرض الباذخة ومصممين بأسماء لامعة، لكنهن عرضن أزياءهن الأربعاء في سجن "أدريانو ماري" شديد الحراسة، لمصممين من نزلاء السجن.
باحة سجن بقضبان أصبحت مسرحا لعارضات أزياء يعرضن قطع ثياب محبوكة ومنقوشة. واصطف المصممون الفخورون بهذه القطع على امتداد الجدران للتأمل في إبداعاتهم.
بالنسبة للمصممين الذين يرتدون الكاكي والأبيض ويحيطهم الرمادي شكلت المعروضات فسحة إلى عالم الألوان.
هذا العرض الاستثنائي هو جزء من مشروع إعادة تأهيل نزلاء السجن.
وانطلق هذا البرنامج قبل ثلاث سنوات، وهو فكرة مصمم الأزياء البرازيلي غوستافو سيلفستر.
النزلاء الذين يلتحقون بالبرنامج تقل فترة عقوبتهم بمقدار يوم واحد نظير كل 12 ساعة يقضونها في البرنامج.
الكثير من النزلاء يقضون أحكاما بسبب جرائم مثل الاتجار في المخدرات والسرقة. أحدهم هو فيليب سانتوس دا سيلفا الذي قال لوكالة أنباء فرانس برس إن الغزل يهدئ أعصابه، وساعده على التغلب على الرغبة بالتدخين وتعاطي المخدرات.
نزيل آخر يُدعى فيلسون بورغيس (41 عاما) قال إنه استعاد احترامه لذاته. وأضاف: "كنت فخورا بنفسي حين رأيت إبداعاتي ترتديها عارضات أزياء، وزاد فخري عندما رأيت أنها نالت إعجاب الناس".