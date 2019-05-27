اكتشف الأثري المصري كمال الملاخ في عام 1954 في منطقة تقع جنوب قاعدة الهرم الأكبر حفرتين عُثر بداخل إحداها على العديد من أجزاء مركب خشبي عملاق مصنوع من خشب الأرز، كان المركب موجود في حفرة مفكك الأجزاء، بالغ الضخامة، ولم يعثر على دليل يشير إلى كيفية التركيب وإعادة البناء إلى الأصل، واستطاعت هيئة الآثار المصرية في ذلك الوقت ترميم المركب وإعادة بنائه، ووجدت الأجزاء الخشبية للمركب مرتبة وموضوعة بعناية وحرص في 13 طبقة تحتوي على 651 جزءا وتتكون هذه الأجزاء من 1224 قطعة خشبية منها كتل ضخمة يصل طول الواحدة منها إلى 23 مترا، ومنها أجزاء صغيرة يصل طولها إلى 10 سنتيمترات.