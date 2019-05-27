جزيرة "حرب النجوم " تعود لاستقبال السياح من جديد

مصدر الصورة Office of Public Works Image caption بدأت مقاطعة كيري تجتذب أنظار السائحين بعد تصوير أحدث ثلاثة أفلام من سلسلة "حرب النجوم"

افتُتحت جزيرة "سكيليغ مايكل" المعروفة باسم جزيرة "حرب النجوم"، والواقعة قبالة سواحل مقاطعة كيري الأيرلندية، لاستقبال السائحين، وهي جزيرة مسجلة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي وكانت موطنا لجماعة رهبان من القرن الثامن على الأقل.

وبدأت مقاطعة كيري تجتذب أنظار السائحين بعد تصوير أحدث ثلاثة أفلام من سلسلة الأفلام الشهيرة.

بيد أن تدفق السائحين هذا العام تأخر بسبب سوء الأحوال الجوية، إذ كان من المفترض الافتتاح في 18 مايو/ أيار.

وقال متحدث باسم مكتب الأشغال العامة، وكالة تابعة للحكومة الأيرلندية مسؤولة عن رعاية جميع الأثار الوطنية : "بسبب الظروف الجوية الناجمة عن رياح البحر، وبالنظر إلى كميات الشحن الهائلة والمواد اللازم نقلها، لم تتمكن الزوارق التي يعتمد عليها مكتب الأشغال العامة من السفر حتى 16 مايو /أيار".

واجتذبت جزيرة "سكيليغ مايكل" الأنظار، منذ طرح الجزء السابع من سلسلة "حرب النجوم" والذي يحمل اسم "القوة تنهض" في ديسمبر / كانون الأول 2015، وبدأ آلاف الزائرين يعبرون إليها من موانئ مختلفة لمشاهدة مساكن الرهبان الحجرية التي صور فيها الممثل مارك هاميل (في دور لوك سكايووكر) والممثلة ديزي ريدلي (في دور راي) مشاهد رئيسية في الفيلم.

مصدر الصورة Offoce of Public Works Image caption صور في الجزيرة أيضا الجزء السابع من سلسلة "حرب النجوم" والذي يحمل اسم "القوة تنهض"

وتشير الإحصاءات إلى عبور أكثر من 14 ألفا و 600 زائر في عام 2016 إلى الجزيرة في رحلة تستغرق 90 دقيقة، بحسب الأحوال الجوية.

وبلغ عدد الزائرين العام الماضي أكثر من 16 ألفا و700 زائر، مع توقعات بزيادة الرقم هذا العام.

وقال المتحدث : "أولا يتعين إجراء صيانة عامة لأماكن الإقامة بالجزيرة، نظرا لأنها تعاني بشكل كبير خلال فترة الشتاء".

وأضاف : "فضلا عن ذلك كان لابد من الاضطلاع هذا العام بعمل إضافي لرفع مستوى بعض أماكن الإقامة، إذ تتحدد الأعمال اللازمة وتجرى لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة بعد تفقد الجزيرة".

ومن المتوقع أن يظل الموقع مفتوحا حتى 30 سبتمبر/أيلول المقبل، وهو اليوم الأخير لاستقبال الزائرين، على أن يغلق الموقع رسميا حتى موسم عام 2020.