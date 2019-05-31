مصدر الصورة AFP/Getty Image caption السلسلة الجديدة للمؤلفة تقوم على دروس يتم تعليمها في مدرسة هوغوارتس لفنون السحر

تستعد جي كي رولينغ، مؤلفة سلسلة روايات هاري بوتر، لإصدار أربعة كتب جديدة من السلسلة الشهيرة في نسخة إلكترونية، متيحة الفرصة للقراء من أجل "الغوص بشكل أعمق في التاريخ الثري للسحر".

ومن المقرر أن ينشر موقع بوترمور (Pottermore) التابع للمؤلفة الكتب الأربعة، وهي ليست أعمالا سردية، ومكرسة لكل تفاصيل "عالم السحر".

ويتناول كل كتاب مجموعة من الدروس التي يتم تدريسها في مدرسة "هوغوارتس" لفنون السحر.

واستوحت المؤلفة الفكرة من معرض أقامته المكتبة البريطانية عن هاري بوتر.

مصدر الصورة Getty Images Image caption (من اليسار) روبرت غرينت ودانييل رادليف وإيما واتسون نجوم سلسلة أفلام هاري بوتر

وستحمل السلسلة عنوان "هاري بوتر: رحلة عبر..."، وهو مستوحى من كتاب صوتي بعنوان "هاري بوتر: تاريخ السحر"، وهو نفس عنوان المعرض الذي أقامته المكتبة البريطانية في عام 2017.

وجاء في بيان منشور بموقع المؤلفة "استعدوا للغوص في التاريخ الحافل للسحر".

"بالإضافة لاستعراض أصول السحر عبر التاريخ والفنون الشعبية، ستتضمن الكتب الإلكترونية ملاحظات وصفحات من مخطوطات ورسوما جذابة شوهدت سابقا في معرض (هاري بوتر: تاريخ السحر)".

ويستعرض أول كتابين، واللذان سينشران في 27 يونيو/ حزيران "الدفاع في مواجهة فنون الظلام" و"الجرعات السحرية وطب الأعشاب".

أما الكتابان الثالث والرابع، اللذان سوف ينشران لاحقا، فسوف يستعرضان "العرافة وعلم الفلك" و"رعاية المخلوقات السحرية".

وسوف تكون الكتب متاحة على نحو مبدئي بأربع لغات، هي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية.