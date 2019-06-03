بالصور: كيف يبدو العالم في عيون مصور أعمى؟
التقط إيان ترهيرنيه هذه المجموعة من الصور بدقة مضنية نظرا لأنه أعمى. ورغم افتقاده إلى حاسة البصر، يقول ترهيرنيه إنه يرى "ما لا يراه المبصرون".
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NIKI CORNISH
ولد ترهيرنيه أصما، لكنه أُصيب بالعمى وهو في الخامسة عشرة من عمره.
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IAN TREHERNE
تحتل ليزا ستاسنفيلد، المطربة ومؤلفة الأغاني، مكانا بارزا بين موضوعات الصور الشخصية التي يلتقطها ترهيرنيه.
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IAN TREHERNE
تتضح من خلال هذه الصورة نافذة رؤية ترهيرنيه في العرض الذي تظهره لقدرته على الإبصار. كما أصبح المصور الأعمى أكثر صراحة فيما يتعلق بفقده القدرة على الإبصار في السنوات القليلة الماضية.
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IAN TREHERNE
التقط المصور الأعمى صورا شخصية للعديد من الممثلين، أبرزهم مارك وارن بطل "هاسل" و"ماد دوغز".
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IAN TREHERNE
أبدى ترهيرنيه اهتماما بالتصوير منذ وقت طويل، لكنه لم يحاول اتخاذه كمهنة إلى في السنوات العشرة الماضية. وكانت ليلي لا سكالا، مطربة الملاهي الليلية والراقصة الهزلية، من أهم الشخصيات التي التقط صورها ترهيرن.
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NIKI CORNISH
اقتنع ترهيرنيه باستخدام العصا البيضاء التي يستخدمها العميان بعد فترة طويلة من مقاومة ذلك.
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IAN TREHERNE
صور ترهيرنيه الممثل سيمي إيغبيجومي دايفيد أثناء لعبه دور البطولة في مسرحية عن التصلب المتعدد.
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IAN TREHERNE
التقط ترهيرنيه هذه الصورة لإمرأة تتسول في برلين.
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IAN TREHERNE
التقط هذه الصورة أيضا لرجل يشارك في احتجاج في ميدان ترافالغر.
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