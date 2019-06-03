بالصور: كيف يبدو العالم في عيون مصور أعمى؟

  • 3 يونيو/ حزيران 2019

التقط إيان ترهيرنيه هذه المجموعة من الصور بدقة مضنية نظرا لأنه أعمى. ورغم افتقاده إلى حاسة البصر، يقول ترهيرنيه إنه يرى "ما لا يراه المبصرون".

  • إيان ترهيرنيه NIKI CORNISH

    ولد ترهيرنيه أصما، لكنه أُصيب بالعمى وهو في الخامسة عشرة من عمره.

  • ليزا ستاسنفيلد IAN TREHERNE

    تحتل ليزا ستاسنفيلد، المطربة ومؤلفة الأغاني، مكانا بارزا بين موضوعات الصور الشخصية التي يلتقطها ترهيرنيه.

  • طريق IAN TREHERNE

    تتضح من خلال هذه الصورة نافذة رؤية ترهيرنيه في العرض الذي تظهره لقدرته على الإبصار. كما أصبح المصور الأعمى أكثر صراحة فيما يتعلق بفقده القدرة على الإبصار في السنوات القليلة الماضية.

  • مارك وارن IAN TREHERNE

    التقط المصور الأعمى صورا شخصية للعديد من الممثلين، أبرزهم مارك وارن بطل "هاسل" و"ماد دوغز".

  • ليلي لا سكالا، IAN TREHERNE

    أبدى ترهيرنيه اهتماما بالتصوير منذ وقت طويل، لكنه لم يحاول اتخاذه كمهنة إلى في السنوات العشرة الماضية. وكانت ليلي لا سكالا، مطربة الملاهي الليلية والراقصة الهزلية، من أهم الشخصيات التي التقط صورها ترهيرن.

  • إيان ترهيرنيه NIKI CORNISH

    اقتنع ترهيرنيه باستخدام العصا البيضاء التي يستخدمها العميان بعد فترة طويلة من مقاومة ذلك.

  • سيمي إيغبيجومي دايفيد IAN TREHERNE

    صور ترهيرنيه الممثل سيمي إيغبيجومي دايفيد أثناء لعبه دور البطولة في مسرحية عن التصلب المتعدد.

  • متسولة IAN TREHERNE

    التقط ترهيرنيه هذه الصورة لإمرأة تتسول في برلين.

  • احتجاج IAN TREHERNE

    التقط هذه الصورة أيضا لرجل يشارك في احتجاج في ميدان ترافالغر.

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