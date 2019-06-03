بالصور: كيف يبدو العالم في عيون مصور أعمى؟

أبدى ترهيرنيه اهتماما بالتصوير منذ وقت طويل، لكنه لم يحاول اتخاذه كمهنة إلى في السنوات العشرة الماضية. وكانت ليلي لا سكالا، مطربة الملاهي الليلية والراقصة الهزلية، من أهم الشخصيات التي التقط صورها ترهيرن.