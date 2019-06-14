انهيار برج قلعة غزنة الأثرية في أفغانستان

مصدر الصورة Getty Images Image caption دبابة روسية الصنع محطمة تظهر قرب إحدى منارتين شهيرتين تعودان إلى القرن الثاني عشر في مدينة غزنة

اِنهار برج أثري شهير في مدينة غزنة الأفغانية الغنية بعمارتها الإسلامية المميزة، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات بشأن قدرة الحكومة على الحفاظ على المواقع الأثرية في البلاد وصيانتها.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت في مواقع التواصل الاجتماعي انهيار برج القلعة وسط المدينة القديمة.

ويعد البرج واحدا من عشرات الأبراج التي انهارت في المدينة القديمة، ويعيد مسؤولون أفغان أسباب ذلك إلى الأمطار، بيد أن بعض المنتقدين يتهمون الحكومة بالإهمال.

وتحظى العمارة الإسلامية وعمارة العصور التي سبقتها في غزنة باحترام عالمي كبير، على الرغم من أن الحرب الدائرة في البلاد قد أضرت بها كثيرا.

وقال صابر محمد، المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام لقناة طلوع نيوز التلفزيونية الأفغانية إن القلعة تضررت كثيرا من جراء سقوط الأمطار الغزيرة.

وأضاف أن "الطريق السريع الرئيسي يقع على مقربة من القلعة، ما أضر كثيرا بالأبراج".

تراث زاهر

وكانت غزنة مركزا بوذيا مزدهرا حتى القرن السابع الميلادي.

وقد دخلها الإسلام مع وصول الجيوش العربية إلى المنطقة في عام 683 ميلادية.

وازدهرت غزنة عندما أصبحت عاصمة للدولة الغزنوية التي امتدت إلى شمال الهند وبلاد فارس وآسيا الوسطى بدءاً من منتصف القرن العاشر الميلادي، وأصبحت حاضرة مهمة ومركزا أدبيا وعلميا مهما في الحضارة الإسلامية لا سيما خلال حكم السلطان محمود الغزنوي (998 - 1030).

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @TOLOnews A tower in the ancient Ghaznain Fort in Ghazni’s old city collapsed on Tuesday. The fort had 32 towers, most of which have collapsed over the past few years due to “inattention” by relevant government departments. pic.twitter.com/fvo9ntb3Vo — TOLOnews (@TOLOnews) ١١ يونيو ٢٠١٩

وفي القرن الثالث عشر تعرضت المدينة للتدمير إثر غزو الجيوش المغولية التي قادها أوقطاي خان، ابن جنكيز خان الذي خلفه في تولي شؤون الإمبراطورية المغولية.

واشتهرت غزنة بمعمارها الفخم ومآذنها وأبراجها ذات الطراز المعماري المميز، وعلى الرغم من الدمار الذي أصاب المدينة جراء الحروب في الحقب المحتلفة وعوامل التعرية البيئية، ظل برجان يعرفان "ببرجا النصر" شامخان وسط المدينة لأكثر من ثمانية قرون.

وكانت المنظمة الإسلامية للعلوم والتربية والثقافة "إيسيسكو" أعلنت غزنة عاصمة للثقافة الإسلامية في عام 2013.

وعلى الرغم من ذلك ظلت المباني التاريخية في غزنة بعيدا عن متناول السياح جراء الحرب الدائرة في أفغانستان والتمرد الذي تقوده حركة طالبان فيها.