رحلة صيد سرطان البحر يدويا في غابات المنغروف البرازيلية
المصور الفوتوغرافي لدى وكالة رويترز للأنباء، ناتشو دوسي، وثقّ المناظر الطبيعية المتغيرة لغابات المنغروف القائمة في منطقة كايرو في البرازيل، كما وثق المصور الحياة اليومية لسكان تلك المناطق والذين يصطادون سرطان البحر (الكابوريا) والمحار.
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NACHO DOCE / REUTERS
غابات المنغروف القائمة في منطقة كايرو في البرازيل، والحياة اليومية لسكان تلك المناطق الذين يصطادون سرطان البحر (السلطعون) والمحار.
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NACHO DOCE / REUTERS
زار المصور مجتمعا منازله من الطين قائمة على ضفة نهر الكاراتينغي، وتعرف باسم "القطار"؛ فهي متشابهة ومتراصة بمحاذاة بعضها البعض على نحو يشبه عربات القطار.
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NACHO DOCE / REUTERS
تغطي غابات المنغروف مساحة 13,989 كيلو متر مربع من الساحل البرازيلي، وهي تمثل حماية مهمة ضد تغير المناخ؛ حيث يمتص الفدان الواحد من غابات المنغروف مقدار ما يمتصه فدان في غابات الأمازون المطيرة من ثاني أكسيد الكربون. كما أن غابات المنغروف تحمي الشاطئ من التآكل في ظل اجتياح العواصف متزايد الوتيرة.
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NACHO DOCE / REUTERS
الصياد خوسيه دا كروز يتكسب قوته من صيد الكابوريا حيث تلتقي مياه الأنهار العذبة مع مياه المحيط الأطلسي المالحة. وبدلا من قصبة الصيد أو الشبكة، يستخدم خوسيه يديه في الإمساك بالكابوريا في الطين بين أشجار المنغروف، وأحيانا يستلقي مستويا على الأرض الطينية مخترقا إياها بيديه بحثا عن مطلبه.
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NACHO DOCE / REUTERS
ويدرّ عليه ما يصطاده من أسماك سرطان البحر يوميا نحو 200 ريال برازيلي (40 استرليني) أسبوعيا، وهو ما يكفيه ليعيش.
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NACHO DOCE / REUTERS
يقول خوسيه إن ما يتمكن من صيده يوميا الآن يعادل نصف مقدار ما كان يصطاده قبل عشر سنوات عندما كان منسوب المياه يزيد على ثلاثة أمتار بعيدا عن الشاطئ. ويقول كارلوس نوبري، الباحث المناخي في جامعة ساو باولو، إن منسوب المياه سجل ارتفاعا مقداره 20-30 سم على مدى المئة عام الماضية في ولاية باهيا الساحلية، حيث تقع منطقة كايرو. ويضطلع جهاز راديو يعمل بالبطارية بمهمة ربط الصياد خوسيه بباقي العالم كما يطلعه على شؤون تغير المناخ.
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NACHO DOCE / REUTERS
يقول خوسيه: "الطبيعة غاضبة، في أنتاركتيكا (القارة القطبية الجنوبية) الطبيعة تتعرض للذوبان، وعلى الناس أن يقفوا على ما يحدث. إن ما يحدث واضح".
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NACHO DOCE / REUTERS
ويتوقع العلماء أن تسجل درجة حرارة سطح العالم ارتفاعا يتجاوز مقداره 1.5 درجة سليزية، فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية، بنهاية القرن الحادي والعشرين. وتوقع تقرير أصدره فريق حكومي دولي تابع للأمم المتحدة عام 2014 أن تشهد درجة الحرارة ارتفاعا يتجاوز مقداره 2 سلزية، بلا تغيرات غير مسبوقة في المجتمعات الإنسانية.
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NACHO DOCE / REUTERS
ويقول عالم البيولوغيا ريناتو دي ألميدا، من جامعة ريكونكافو دا باهيا الاتحادية، إن الصيد المفرط هو أيضا أحد أسباب تناقص كميات سرطان البحر والسمك. ويجمع خوسيه وزوجته فانديكا المحار أيضا من غابة المنغروف.
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NACHO DOCE / REUTERS
ومن بين العوامل الأخرى التي تؤثر على عملية الصيد، يأتي نمو السياحة والتوجه صوب إزالة غابات المنغروف وبناء فنادق للزائرين الأجانب. ويمكن لزيادة حركة الموج التأثير على وجود المحار على ضفتي النهر فضلا عن قطع جذور المنغروف عن التربة.
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NACHO DOCE / REUTERS
فانديكا زوجة الصياد خوسيه تطهو سرطان البحر
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