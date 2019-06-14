رحلة صيد سرطان البحر يدويا في غابات المنغروف البرازيلية

يقول خوسيه إن ما يتمكن من صيده يوميا الآن يعادل نصف مقدار ما كان يصطاده قبل عشر سنوات عندما كان منسوب المياه يزيد على ثلاثة أمتار بعيدا عن الشاطئ. ويقول كارلوس نوبري، الباحث المناخي في جامعة ساو باولو، إن منسوب المياه سجل ارتفاعا مقداره 20-30 سم على مدى المئة عام الماضية في ولاية باهيا الساحلية، حيث تقع منطقة كايرو. ويضطلع جهاز راديو يعمل بالبطارية بمهمة ربط الصياد خوسيه بباقي العالم كما يطلعه على شؤون تغير المناخ.