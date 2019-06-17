القبض على إيطالي انتحل شخصية الممثل الأمريكي جورج كلوني

مصدر الصورة CRIME SUPPRESSION DIVISION/ ROYAL THAI POLICE Image caption اعتقل المتهمان في تايلاند

ألقي القبض في تايلاند على إيطالي انتحل شخصية الممثل الأمريكي جورج كلوني للدعاية لشركة ملابس، وذلك بعد أن ظل هاربا لأعوام.

وكان الإنتربول يبحث عن فرانسيسكو غالديلي، البالغ من العمر 58 عاما، وزوجته فانجا غوفي، البالغة من العمر 45 عاما، منذ عام 2013.

ورفع الممثل الأمريكي قضية ضد المتهمين، وشهد ضدهما في المحكمة عام 2010، وقال إنهما استخدما اسمه بدون وجه حق للدعاية لمنتجاتهما.

ويتهم الاثنان بسلسلة أخرى من عمليات الاحتيال في إيطاليا.

وكان الزوجان قد غادرا منزلهما هربا من الشرطة، وأطلق عليهما لقب "بوني وكلايد الإيطاليين" على غرار الشخصيتين الأمريكيتين المعروفتين بسرقة البنوك.

واستطاع المتهمان العيش في تايلاند من خلال بيع ساعات روليكس مزيفة، كما أفادت تقارير بأنهما أرسلا الملح للمشترين بدل الساعات الثمينة.

مصدر الصورة CRIME SUPPRESSION DIVISION/ ROYAL THAI POLICE Image caption قالت الشرطة إن المتهم اعترف باستخدام اسم كلوني

وقالت الشرطة إنها ستوجه للزوجين تهمة تجاوز مدة التأشيرة قبل البدء في إجراءات ترحيلهما.

كيف عثرت الشرطة عليهما؟

عثر على الزوجين يوم السبت في عملية مشتركة للشرطة الإيطالية وشرطة تايلاند.

وطوقت الشرطة فيلا فاخرة كان الزوجان يقيمان فيها وذلك بعد تعقبهما لفترة.

واعترف غالديلي أثناء التحقيق بادعائه أنه جورج كلوني، وبإنشائه شركة لتجارة الملابس للاحتيال على الزبائن، حسب ما أفادت وكالة فرانس برس للأنباء.

وكان الزوجان يقيمان في تايلاند منذ عام 2014، واعتقل غالديلي عام 2014 لكنه فر خلال محاكمته، بعد أن دفع رشوة لحراس السجن قيمتها 570 يورو .

ما هي تفاصيل قضية كلوني؟

كان الزوجان قد أسسا مشروعا لتجارة الملابس واختصا بالبيع للأفراد، وادعيا أنهما حصلا على موافقة كلوني، وعرضا ما ادعيا أنه توقيعه.

واتهم الزوجان باستخدام صور فوتوغرافية زائفة لهما مع الممثل الأمريكي في أكثر من فعالية من أجل الدعاية لمنتجاتهما.

وقال الممثل في شهادته إنه لم يفوض الزوجين باستخدام اسمه بشكل تجاري، وأنه ليس الشخص في الصور التي يعرضانها.

وأضاف "لا أدخن، هذه ليست ساعتي، ولا أرتدي هذا البنطلون".

وقال: "هذان الشخصان يستخدمان اسمي للاحتيال".