سعاد حسني: "السندريلا" في ذكرى وفاتها

مصدر الصورة Socialmedia-Twitter Image caption سعاد حسني التي لقبيت بسندريلا الشاشة العربية

في هذا اليوم وقبل 18 عاما، خرج عشرات الآلاف من المصريين في موكب جنازة سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني في القاهرة.

وكانت النجمة سقطت في 20 يونيو/حزيران 2001 من شرفة شقتها في الطابق السادس من المبنى الذي كانت تقيم فيه بلندن. ولا يزال الغموض بملابسات موتها، إذ أن العديد من الصحف المصرية حينها قالت أنها انتحرت بينما قالت أخرى أنها قُتلت.

عائلتها

ولدَت سعاد حسني في القاهرة، وينتمي والدها، محمد حسني البابا، إلى العائلة البابانية التي عاشت في دمشق في فترة الحكم العثماني. هاجر حسني البابا، جد سعاد، إلى القاهرة عام 1912، مصطحباً معه أسرته.

واشتهر كل من محمد حسني البابا بمهاراته الخطية وتعدد زوجاته، وكانت سعاد العاشرة بالترتيب من بين 16 أخاً وأختاً معظمهم غير أشقّاء لها، وأشهرهم الفنانة نجاة الصغيرة.

عاشت سعاد وإخوتها بعد انفصال أبويهم، مع أمها وزوجها الجديد عبد المنعم حافظ، وأنجبت الأم منه ثلاث بنات وثلاثة أبناء وهم: جيهان وجانجاه وجيلي وجهير وجاسر وجلاء.

لم تتلقَ سعاد حسني التعليم في المدارس بل اقتصر الأمر على إعطاءها دروساً خاصة في المنزل، وتعلمت بعض أساسيات القراءة والكتابة.

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حياة شخصية

تزوجت سعاد حسني عدة مرات، وأشيع زواجها من المطرب الراحل عبد الحليم حافظ في بداياتها، رغم أنها لم تعلن عن ذلك، إلا أن عدداً من الإعلاميين الذين كانوا مقربين منها أكدوا ذلك.

وفي عام 1966، تزوجت من المصور والمخرج صلاح كريم ثم انفصلا بعد عامين. ثم اقترنت بابن المخرج أحمد بدرخان، علي بدرخان عام 1970، واستمر زواجهما مدة 11 عاماً.

وفي عام 1988، تزوجت من زكي فطين عبد الوهاب، ابن الفنانة الراحلة ليلى مراد، إلا أن زواجهما لم يستمر إلا أشهراً.

وكانت آخر زيجة لها من السيناريت ماهر عوّاد وتوفيت وهي على ذمّتِهِ.

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مصدر الصورة Socialmedia-twitter Image caption صورة من فيلم "موعد على العشاء" أحمد زكي وسعاد حسني

بدايات

كانت سعاد حسني من أشهر نجوم السينما العربية خلال فترة الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. وظهرت بأدوار مختلفة ودخلت قلوب المشاهدين في عموم البلدان العربية.

بدأت سعاد حسني مشوارها الفني منذ طفولتها من خلال برنامج الأطفال الإذاعي "بابا شارو".

ثم دخلت عالم الفن والتمثيل من خلال صديق العائلة الشاعر والكاتب الراحل عبد الرحمن الخميسي.

قدمها الخميسي إلى عالم الفن من خلال إشراكها في مسرحية هاملت لشكسبير التي قامت فيها بدور أوفيليا وكانت تلك نقطة الانطلاق إلى عالم السينما. فرشحها المخرج هنري بركات لفيلم "حسن ونعيمة"، الذي لعبت فيه دور البطولة، وكان ذلك الفيلم بمثابة يوم ميلادها الفني.

أفلام

كان أول أفلامها السينمائية "حسن ونعيمة" عام 1959، وهي في الـ 16 من عمرها، ولعب المطرب محرم فؤاد دور حسن معها في الفيلم.

وتوالت عليها العروض بعد ذلك، فمثلت في "الزوجة الثانية" و"صغيرة على الحب" و"غروب وشروق" و"أين عقلي" و"شفيقة ومتولى" و"الكرنك" و"أميرة حبى أنا".

واستخدمت موهبتها الغنائية في بعض أفلامها مثل فيلم "خلّي بالك من زوزو" مع الفنان حسين فهمي، الذي لاقى نجاحاً كبيراً في العالم العربي، لدرجة أنها عُرفت بتك المرحلة باسم زوزو.

مثلت "السندريلا" في عدد كبير من الأفلام الرومانسية والتاريخية والاجتماعية، ووصل عدد أفلامها إلى 91 فيلماً وشاركها نجوم كبار مثل أحمد زكي ويسرا ورشدي أباظة وعبد الحليم حافظ وغيرهم من النجوم.

وصنفها النقاد بأنها أفضل ممثلة مصرية من خلال اختيار تسعة أفلام لها من أصل أفضل مئة فيلم في تاريخ السينما المصرية.

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جوائز وتكريم

حصلت على جائزة مهرجان الاسكندرية، عن فيلم "الراعي والنساء"، وأيضا جائزة أفضل ممثلة في عيد التلفزيون عام 1987، من وزارة الإعلام المصرية عن مسلسل "هو وهي".

كرمها الرئيس محمد أنور السادات، عام 1979 في احتفالات عيد الفن. وعلى الرغم من زواجها أربع مرات، إلا أنها لم تنجب قط.

ابتعدت سعاد حسني عن التمثيل بسبب مشاكلها الصحية التي كانت تتعالج منها في لندن على مدار ست سنوات قبل وفاتها.

وتوفيت في 20 يونيو/حزيران 2001، عندما سقطت من الطابق السادس، وبقي سبب موتها غامضاً، ورجح البعض أن تكون قد انتحرت وآخرون رجحوا قتلها.