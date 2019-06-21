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أحيا عشرات الآلاف في جميع أنحاء العالملاسيما في الهند باليوم العالمي الخامس لليوغا.

وترتفع درجات الحرارة في العديد من المدن الهندية، بما في ذلك العاصمة دلهي، ولكن هذا لم يمنع الناس من التجمع في الهواء الطلق وممارسة اليوغا لمدة ساعة على الأقل.

واجتذب الحدث جميع أنواع المشاركين - حتى وحدة الكلاب في الجيش الهندي.

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لم تكن شرطة الحدود الهندية التبتية وكلابهم وخيولهم، لتدع أحدا يتفوق عليها. فقد مارسوا اليوغا والدوغا والهوغا.

وكانوا أكثر حظًا من الكثير من نظرائهم، إذ مارسوا اليوغا في أجواء أكثر لطفا، على طول حدود الهيمالايا ذات المناظر الخلابة.

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ومن بين أولئك الذين مارسوا اليوغا في مناخ أكثر صعوبة كانت القوات المسلحة على متن حاملة الطائرات البحرية "آي إن اس فيرات" التي ترسو قبالة ساحل مدينة مومباي الصاخبة.

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وفي ولاية غوجارات ، أصبح الجنود أكثر إبداعًا مع اليوغا.

وشارك رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، الذي يعرف عنه عشقه لليوغا، مع حشد من حوالي 40 ألف شخص في إحدى الفعاليات التي أقيمت في ولاية جهارخاند.

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وقال مودي في حفل الافتتاح "يجب أن نبذل الجهود لنقل اليوغا من المدن إلى القرى والمناطق القبلية. اليوغا أعلى من الدين والطائفة واللون والجنس والمنطقة، إنها فوق كل شيء".

وشوهد رئيس الوزراء الهندي وهو يمارس اليوغا، في عاصمة الولاية.

وشارك بعض محبي اليوغا في تجمع أقيم في مدخل معبد "أدالاج ستب ويل" الأثري الذي يعود للقرن الخامس عشر بولاية غوجرات.

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وهنا، مارس الناس اليوغا في ولاية جامو وكشمير المتنازع عليها في الهيمالايا.

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وفي الطرف الآخر من شبه القارة، في تاميل نادو، تجمعت أعداد كبيرة من الناس للاحتفال باليوم على شاطئ في عاصمة الولاية تشيناي.

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واليوغا هي شكل قديم من التمارين يركز على القوة والمرونة والتنفس لتعزيز الحالة البدنية والعقلية.