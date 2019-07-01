وفاة الفنان عزت أبو عوف عن 71 عاما بعد صراع مع المرض

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نعت نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنان عزت أبو عوف، الذي وافته المنية صباح اليوم الاثنين، عن 71 عاما بعد صراع مع المرض.

ونشر عدد من الفنانين نعيا للراحل على صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان أبو عوف يتلقى علاجا في أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين في مصر، وكانت حالته الصحية ساءت في الأسابيع الأخيرة.

وكان أبو عوف متعدد المواهب، بين التأليف الموسيقي والتلحين والتمثيل وتقديم البرامج، رغم تخرجه في الأساس من كلية الطب.

وكوّن أبوعوف مع فرقة "فور إم" الموسيقية التي قدمت العديد من الأعمال والوجوه الفنية مثل المطرب محمد فؤاد الذي نعى الراحل على صفحته على فيسبوك.

وخلّف أبو عوف وراءه إرثا زاخرا من الأفلام والمسلسلات والموسيقى التصويرية والبرامج.

وبدأ أبو عوف مشواره الفني عام 1992 في فيلم آيس كريم في جليم مع المطرب عمرو دياب، واختتم ظهوره على الشاشة معه أيضا في إعلان لإحدى شركات الهواتف المحمولة.

ورأس أبو عوف مهرجان القاهرة السينمائي عدة مرات.