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بعد أن اعتذرت المطربة نيكي ميناج عن إقامة حفل موسيقي في مهرجان جدة العالمي بالسعودية، يستعد نجوم موسيقى البوب الأمريكيون، وهم كريس براون وجانيت جاكسون و50 سينت، للمشاركة فيه بحسب ما نشر على الموقع الرسمي للمهرجان.

وكانت المغنية الأمريكية نيكي ميناج قد انسحبت من المشاركة في المهرجان إثر انتقادات نشطاء حقوق الإنسان واعتراضاتهم على سجل حقوق الإنسان في السعودية.

وقالت ميناج إنها انسحبت من المشاركة في المهرجان السعودي "دعماً لحقوق المرأة والمثليين في السعودية".

ويبدأ الحفل في الـ 18 من يوليو/تموز الحالي، في مدرج الملك عبد الله الرياضي. وسينضم الفنانون الثلاثة إلى قائمة الفنانين السابقين الذين سيشاركون في المهرجان، وتضم ليام باين وستيف أوكي.

وطلبت مؤسسة "حقوق الإنسان"، وهي منظمة غير ربحية مقرها نيويورك، وغيرها من المنظمات من الفنانين عدم تقديم عروض في المملكة العربية السعودية، حيث يتم الفصل بين الجنسين في العديد من المطاعم والمقاهي والمدارس العامة والجامعات.

مصدر الصورة Getty Images Image caption جانيت جاكسون تشارك في مهرجان "جدة العالمي" بالسعودية رغم اعتراضات منظمات حقوق الإنسان

وانتقد ثور هالفورسن، رئيس المؤسسة الأمريكية، النجوم المشاركين في بيان قائلاً "من المؤسف جداً أنهم اختاروا المال على الأخلاق".

وأضاف: "غالباً ما يدلي هؤلاء بتصريحات لدعم حقوق المثليين وحقوق المرأة، ولكن على ما يبدو، هذه المرة استثناء بسبب شيك مكون من سبعة أرقام".

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مصدر الصورة Getty Images Image caption المطرب الأمريكي 50 سينت

وجاء في بيان هالفورسن: "اختار ولي العهد أن يستمر بكل ما يتطلب لإظهار الأمور على أنها طبيعية بعد الضجة التي أحدثتها ميناج بانسحابها دعماً لحقوق المثليين والمرأة".

وتشهد السعودية عملية إصلاحات منذ العام الماضي شملت افتتاح أول مسرح سينمائي ورفع الحظر على قيادة المرأة للسيارة، واستضافة فنانين وإحياء حفلات موسيقية لم يسمح بإقامتها في الماضي.