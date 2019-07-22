مصدر الصورة Disney Studios

شرع فيلم "منتقمون: نهاية اللعبة" أو "أفنجرز: إند غيم" في تجاوز فيلم أفاتار في نهاية هذا الأسبوع ليحقق أعلى إيرادات على الإطلاق في تاريخ السينما.

وقد تدفع حصيلة مبيعات تذاكر عطلة نهاية الأسبوع الفيلم إلى تخطى الرقم القياسي لفيلم "أفاتار" الملحمي للمخرج جيمس كاميرون، وهو 2.7897 مليار دولار.

وأشاد كيفين فيغ، رئيس شركة مارفل ستوديوز المنتجة للفيلم، بهذا الإنجاز خلال مؤتمر صحفي في مدينة سان دييغو الأمريكية السبت الماضي، وذلك على الرغم من أن إيرادات الفيلم، حينذاك، كانت تنقص بنحو 500 ألف دولار عن فيلم أفاتار.

وقال ألان هورن رئيس شركة ديزني، وهي الشركة الأم التي تتفرع منها شركة مارفل ستوديوز، إن جماهير عشاق الفيلم رفعته إلى "مستويات تاريخية".

ولم يقتصر نجاح فيلم "منتقمون: نهاية اللعبة" على شباك التذاكر حسب ، بل حاز على إشادة واسعة من النقاد الذين وصفوه في عروضهم بعد إطلاقه بأوصاف أمثال "رائع. لا يقاوم. بارع". وقيمته مراجعات موقع "روتن توميتوز" الفني بنسبة أكثر من 90 في المئة.

مصدر الصورة Getty Images Image caption الممثلة ناتالي بورتمان خلال اعلان شركة مارفل ستوديوز عزمها إنتاج 10 أفلام جديدة للأبطال الخارقين

وفي يوم الجمعة، بلغ صافي إيرادات الفيلم من عروضه العالمية 2.7892 مليار دولار، أقل بنصف مليون دولار عن فيلم أفاتار، بيد أنه بات من المرجح، بأخذ إيرادات عطلة نهاية الأسبوع بنظر الاعتبار، أنه سيتجاوزه، لاسيما وأنه قد حقق في عطلة نهاية الأسبوع الماضي 2.8 مليون دولار في عموم العالم.

ولم يتم تعديل أرقام الإيرادات بأخذ التضخم في الاعتبار، وإذا أخذ عامل التضخم سيبقى فيلم أفاتار في موقعه كأعلى فيلم إيرادا في تاريخ السينما.

لكن نسخة "منتقمون: نهاية اللعبة" قد حققت إنجازات أخرى، ومنها أكبر افتتاح عالمي على الإطلاق بإيرادات بلغت 1.22 مليار دولار، حين أطلق الفيلم في أبريل/ نيسان الماضي، محطما الرقم القياسي لفيلم "منتقمون : حرب بلانهاية" الذي عرض في عام 2018.

ويعد فيلم "نهاية اللعبة" الفيلم رقم 22 الذي قدمته شركة مارفل ستوديوز من سلسلة أفلام الأبطال الخارقين، والرابع من سلسلة أفلام "منتقمون" (أفنجرز) ذات الشعبية الكبيرة.

وتلقى كيفين فيغ التهاني، خلال مؤتمر كوميكون الفني المتنوع المخصص لكل نتاجات الكوميكس (القصص المصورة) وأفلام ومسلسلات الخيال العلمي والفنتازيا، حين أعلن عن عزم الشركة إنتاج 10 أفلام جديدة للأبطال الخارقين.

وأقر فيغ بأنه "إذا ضبطت الأرقام وفقا للتضخم، فإن فيلم أفاتار لا يزال يحتفظ باللقب"، لكنه أضاف وسط تصفيق كبير: "لكن الآن وفي هذه القاعة وبفضلكم، فيلم (منتقمون: نهاية اللعبة) هو أكبر فيلم على الإطلاق".

وقال ألان هورن في بيان: "تهنئة كبيرة لفريق شركة مارفل ستوديوز وفريق والت ديزني ستوديوز، وكل الشكر لكم أيها الجمهور، الذين رفعتم فيلم نهاية اللعبة إلى هذه المستويات التاريخية".

مصدر الصورة Reuters Image caption يعد الفيلم الرابع في سلسلة أفلام "منتقمون" (أفنجرز) ذات الشعبية الكبيرة

ويقوم ببطولة الفيلم نخبة من الممثلين من بينهم : روبرت داوني جونيور وكريس إيفانز وسكارليت جوهانسون ومارك رافالو.

ومن المفارقة أن فيلم أفاتار يعد الآن من أفلام شركة ديزني، بعد أن استحوذت الأخيرة على جزء كبير من شركة "فوكس للقرن العشرين" المنتجة للفيلم، في مارس/ آذار الماضي.

ومن المقرر إطلاق فيلم "أفاتار 2"، في ديسمبر/ كانون الثاني من عام 2021.