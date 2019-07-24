بالصور: دبابات ومروحية في متحف عسكري تحت الماء في الأردن

مصدر الصورة AFP Image caption المتحف الجديد يهدف إلى تقديم تجربة ثرية للسياح

افتتحت السلطات في الأردن أول متحف عسكري تحت الماء يضم دبابات وحاملة جنود وطائرة هليكوبتر.

وتأمل السلطات أن تجتذب 19 قطعة من المعدات العسكرية المزيد من السائحين إلى منطقة خليج العقبة المعروفة بمنتجعات الغوص.

مصدر الصورة Reuters Image caption تتضمن محتويات المتحف 19 معدة بحرية خرجت من الخدمة

ويوجد في المتحف العسكري سيارة إسعاف ورافعة حربية وبطارية صواريخ مضادة للطائرات وبعض المدافع وطائرة هليكوبتر مقاتلة، وفقا لهيئة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وأضافت الهيئة أن هذه المعدات العسكرية وُضعت بالتوازي مع الشعاب المرجانية في محاكاة لتشكيل تكتيكي للقطع الحربية.

مصدر الصورة Reuters Image caption سيارة إسعاف حربية بين معروضات المتحف

وأشارت إلى أن هذا المتحف يستهدف توفير "نوع جديد" من المتاحف يقدم تجربة تجمع بين الرياضة والبيئة والمعارض لمن يمارسون الغوص والسباحة في المنطقة.

وتضمنت مراسم افتتاح المتحف الأردني عزفا لفرق الموسيقى العسكرية الأردنية.

مصدر الصورة Reuters Image caption أزالت الجهات المشرفة على المتحف المواد الضارة من المعدات المعروضة للحفاظ على البيئة البحرية

ويُعد شمال البحر الأحمر من المناطق الجاذبة للسائحين الذين يحرصون على مشاهدة الشعاب المرجانية في هذه المنطقة.

وأكدت هيئة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أنها أزالت "المواد الضارة" من المعدات العسكرية قبل غمرها في مياه خليج العقبة للحفاظ البيئة البحرية في المنطقة.

وقالت إن المتحف سوف يسمح بزراعة شعاب مرجانية صناعية، علاوة على المساعدة في تعافي الشعاب المرجانية الطبيعية.