العثور على جثة نجمة روسية على انستغرام داخل حقيبة في شقتها

مصدر الصورة katti_loves_life/Instagram Image caption كانت إيكاترينا كاراغلانوفا من نجوم موقع انستغرام في روسيا، ويتابعها أكثر من 85 ألف شخص

قالت الشرطة الروسية إنها عثرت يوم الجمعة على جثة فتاة تعد من مشاهير موقع "انستغرام" داخل حقيبة سفر في شقتها بالعاصمة موسكو.

وأضافت الشرطة أنها وجدت إيكاترينا كاراغلانوفا، البالغة من العمر 24 عاما، وعلى جسدها أثار طعن، ويعتقد أنها ماتت متأثرة بجراحها.

ويتابع كاراغلانوفا، التي حصلت مؤخرا على درجة علمية في مجال الطب، أكثر من 85 ألف شخص على موقع انستغرام.

وتحقق الشرطة في احتمالية أن تكون الغيرة هي الدافع وراء قتل كاراغلانوفا.

وأفادت صحف محلية أن كاراغلانوفا بدأت مؤخرا علاقة عاطفية جديدة، وكانت تخطط لقضاء عطلة في هولندا للاحتفال بعيد ميلادها في 30 يوليو/ تموز.

لكن والداها شعرا بالقلق عندما فشلت محاولات الاتصال بها في الأيام التي سبقت رحلتها.

واتصلا بمالك الشقة ليسمح لهما بالدخول إلي شقة ابنتهما، وكانت المفاجأة أن وجدا جثتها داخل حقيبة في ممر بالشقة. واتصل والدها بالإسعاف، لكنها كانت قد توفيت بسبب قطع في عنقها.

ونقلت الصحف المحلية عن الشرطة قولها "إنه لا يوجد دليل على وقوع أي عراك في الشقة، كما لم تعثر الشرطة على أي سلاح في مكان الحادث".

وأضافت الشرطة أن لقطات من كاميرات المراقبة كشفت أن صديقا سابقا لـ "كاراغلانوفا" زارها في شقتها خلال الأيام التي اختفت فيها.

واعتادت كاراغلانوفا نشر صور لها على موقع إنستغرام بانتظام، ووصفها متابعوها بأنها تشبه في مظهرها نجمة السينما أودري هيبورن.

وكتبت كاراغلانوفا منشورا في شهر مارس/ آذار، تحدثت فيه عن خططها لإعادة ترميم شقتها، والسفر إلى الخارج، و"نشاط مهم آخر تفكر فيه، ولكنها لم تتحدث عنه في وقتها".

وتضمن المنشور أيضًا مواقع أوروبية مختلفة، من رحلات سفرها السابقة.

وفي آخر منشور لها أرفقت كاراغلانوفا صورة التقطتها في جزيرة كورفو اليونانية، وقالت إنها تحب أن "تسافر كثيرًا، لكنها لا تفضل أن تقيم في أي بلد أكثر من 3- 5 أيام".

وبالإضافة إلى حساب على انستغرام، كان لدى كاراغلانوفا مدونة تحظى بشعبية حول السفر، وتضم الآلاف من المشتركين.