ما هو عيد "أربعينية الصيف" الذي يحتفل به الإيزديون؟

مصدر الصورة lalishduhok Image caption نساء إيزديات أثناء أداء بعض طقوس العيد عند معبد لالش الذي يبعد عن محافظة دهوك بـ 40 كيلو مترا.

أعلنت المديرية العامة لشؤون الإيزديين في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كردستان العراق، يوم 31 من يوليو/تموز الحالي، عطلة رسمية لمدة ثلاثة أيام للموظفين الإيزديين بمناسبة حلول عيد "جلي هافيني" أي عيد أربعينية الصيف.

ويحتفل الأكراد الإيزديون بثمانية أعياد سنوياً منها سرسال (رأس السنة) وجلي هافيني (أربعينية الصيف) وجلي زفستان (أربعينية الشتاء) وقوربان (الأضحى) وخضر إلياس.

"عيد جلي هافيني"

يحتفل الإيزيديون كل عام بهذا العيد الذي يعني "أربعينية الصيف" لمدة ثلاثة أيام بالتجمع في معبد "لالش" الذي يقع في منطقة جبلية قرب مدينة "عين سفني" في شمالي العراق لإحياء العيد وممارسة طقوسه.

مصدر الصورة Zoowa Image caption الضرب على الدف والأناشيد الدينية جزء من الطقوس التي تمارس في عيد أربعينية الصيف

يشبه عيد "أربعينية الصيف" بشكل ما، عيد الفطر عند المسلمين، فهو يبدأ بعد صيام رجال الدين والمريدين ومن يستطيع من عامة الناس مدة أربعين يوماً.

ويبدأ الصيام في الـ 11 من يونيو/حزيران من كل عام وينتهي في 20 يوليو/تموز (حسب التقويم شرقي)، ويتقدم التقويم الشرقي على الغربي بـ 13 يوماً، أي أن العيد يصادف 31 تموز/يوليو الحالي وينتهي في الثاني من أغسطس/آب.

ويكون السدنة (القائمون بخدمة المعبد وزواره) في المعبد قبل يوم العيد لاستقبال المريدين والزوار الإيزديين من كل مكان لأداء واجباتهم الدينية وإقامة طقوس العيد.

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طقوس العيد في معبد لالش

يوقد المريدون وزائرو المعبد في صباح يوم العيد الشموع والقناديل في جميع المزارات الموجودة في لالش.

يقوم الجميع بعبور "جسر السراط" ويغسلون وجوههم وأيديهم بماء "النبع الأبيض" الذي يسمى "كانيا سبي"، ليتباركوا به ويتطهروا من ذنوبهم.

تعميد الأشخاص بماء النبع الأبيض البيضاء "المقدس" للذين لم يتم تعميدهم من قبل.

زيارة مرقد الشيخ هادي والمزارات المقدسة الموجودة في المعبد وعددها ستة.

هناك فريق يدعى القوّالون، يرددون الأدعية والأناشيد ويضربون على الدف.

ويقوم المشرفون على إدارة المزارات بإعداد الحساء "المقدس" يسمى السماط (نوع من النباتات التي كانت موجودة في بلاد ما بين النهرين منذ القدم) ويوزعونه على جميع الزائرين والمشاركين في المراسيم.

تردد أدعية خاصة في الصباح وتسمى (بيتا سبه) وأخرى خاصة بالمساء تسمى (بيتا هيفار) طوال أيام العيد الثلاث في المعبد.

مصدر الصورة youtube Image caption حساء السماط "المقدس" لدى الإيزديين

أصل العبادة

يعود تاريخ الإيزديين إلى آلاف السنين، وليس معروفاً الفترة اتي ولدت فيها هذه الديانة.

وبحسب معتقدات هذه الديانة فإن "الملاك الطاووس نزل إلى إلى الأرض بوصول إله الإيزديين، الراعي لالش عندما كانت الأرض جرداء، فزين طاووس الأرض بألوانه الزاهية.

وتأثرت الديانة الإيزدية بالأديان التي سبقتها مثل الزرادشتية (3000 عام قبل الميلاد) وديات أخرى ظهرت لاحقاً مثل الديانة الإسلامية.