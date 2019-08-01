Image caption اختيرت لندن كأفضل مدينة للطلاب للسنة الثانية على التوالي

اختيرت العاصمة البريطانية لندن كأفضل مدينة في العالم لإقامة الطلاب، وذلك للسنة الثانية على التوالي.

جاء ذلك في تصنيف الإصدار السادس من دليل أفضل المدن الطلابية الذي يعده مركز استشارات "كيو أس" العالمي.

وجاءت العاصمة اليابانية طوكيو في المركز الثاني، تليها مدينة ملبورن الأسترالية.

ووقع الاختيار على لندن نظرا لعدد الجامعات المرموقة الموجودة فيها وفرص العمل المتوفرة وتنوع مناشئ الطلبة الذين يتلقون علومهم فيها والاحترام الذي تحظى به من لدن الطلبة عالميا وجاذبيتها بالنسبة لهم.

وتتغلب هذه الإيجابيات على ارتفاع تكاليف العيش في لندن.

وتم تصنيف المدن اعتمادا على عدد من العناصر، منها عدد الجامعات وجودة أدائها وفرص العمل التي يعرضها المشغّلون وتكاليف المعيشة وجودة مستوى العيش وتنوع مناشئ الطلاب الدارسين وعوامل أخرى مثل الأمان ومستوى التلوث ومدى الفساد الموجود في المدن . كما تؤخذ في الحسبان آراء أكثر من 87,000 طالب حالي ومستقبلي من خار ج المدن المعنية.

وقال رئيس بلدية لندن، صادق خان، معلقا على تفوق مدينته على المدن الأخرى "إن اختيار لندن كأفضل مدينة للطلاب في العالم خبر رائع، ولكنه ليس بالخبر المفاجئ نظرا لوجود العديد من الجامعات الرائدة فيها علاوة على حياتها الثقافية النابضة بالحيوية. هذا الاختيار برهان جديد على أن لندن مفتوحة لاستقبال الطلبة والمبدعين من كل أنحاء العالم".

أما أفضل المدن العربية للطلبة فهي دبي والشارقة وعجمان، التي جاء تصنيفها في المركز 60، تليها أبو ظبي في المركز 88، ثم بيروت في المركز 101 والقاهرة في المركز 107.

وفيما يلي جدول المدن: