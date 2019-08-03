بالصور: أفريقيا في أسبوع

  • 3 أغسطس/ آب 2019

مجموعة من الصور التي التقطتها عدسات الصحافة العالمية لفعاليات مهمة مرتبطة بالقارة الأفريقية وقعت خلال الأسبوع الماضي.

مصدر الصورة Reuters
Image caption في منتدى قطاع الأعمال في نيجيريا يوم الخميس، التقط مصور هذه الصورة لسيدة تشارك في المنتدى وعلى ساقها وشم خريطة أفريقيا.
مصدر الصورة EPA
Image caption امرأة تمشي خلف هذه الجدارية في حي مابونينغ في جوهانسبرغ يوم الثلاثاء.
مصدر الصورة EPA
Image caption طفلة كينية إلى جانب العشرات من المحتجين الذين يطالبون الحكومة باستثمارات عاجلة في مجال رعاية مرضى السرطان على مستوى البلاد.
مصدر الصورة PA Media
Image caption خلال مهرجان فني مهم في إدنبره، التقطت هذه الصورة لفرقة من كينيا تعرف باسم "بلاد بلوز براذارز".
مصدر الصورة EPA
Image caption مغني الراب البلجيكي الكونغولي دامسو يتحدث إلى الحشود في مهرجان باليو بسويسرا يوم الجمعة.
مصدر الصورة Reuters
Image caption امرأة من أنغولا تنافس في بطولة العالم للسباحة في كوريا الجنوبية.
مصدر الصورة AFP
Image caption زرع متطوعون ومسؤولون حكوميون في إثيوبيا ملايين الأشجار يوم الاثنين، إذ تقول الحكومة إنها حققت رقماً قياسياً جديداً من خلال زراعة أكثر من 350 مليون شجرة في يوم واحد.
مصدر الصورة AFP
Image caption يقول معارضون إن الحكومة الإثيوبية تستخدم حملة زرع الأشجار لصرف انتباه الناس عن فشل الحكومة في حل نزاعات عرقية أجبرت حوالي 2.5 مليون شخص على ترك منازلهم.
مصدر الصورة AFP
Image caption فصيلة من الليمور مهدد بالانقراض في موطنه الأصلي "مدغشقر"، ولم يتبق منه في البرية سوى 1000 حيوان. والتقطت هذه الصور في حديقة للحيوانات في فرنسا، وهي لحيوان يبلغ من العمر شهرًا واحدا.
مصدر الصورة EPA
Image caption بائع جمال يقف في "سوق برقاش" لبيع الجمال بالقرب من مدينة القاهرة بمصر.

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