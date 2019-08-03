بالصور: أفريقيا في أسبوع

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فصيلة من الليمور مهدد بالانقراض في موطنه الأصلي "مدغشقر"، ولم يتبق منه في البرية سوى 1000 حيوان. والتقطت هذه الصور في حديقة للحيوانات في فرنسا، وهي لحيوان يبلغ من العمر شهرًا واحدا.