بالصور: ترميم التابوت الكبير المذهب للملك توت عنخ آمون

تهدف عملية ترميم التابوت الخارجي المذهب إلى حمايته من عوامل التلف التي تعرض لها بالمقبرة، تمهيدا لعرضه مع التابوتين الآخرين، الداخلي والأوسط، في نسيج مترابط في المتحف المصري الكبير عند افتتاحه. وكان الملك توت عنخ آمون قد دفن في مقبرته الشهيرة، التي تحمل رقم 62، في منطقة وادي الملوك في الأقصر في صعيد مصر، وحظي اكتشافها في نوفمبر/تشرين الثاني 1922، بشهرة عالمية واسعة النطاق.