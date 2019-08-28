Image caption شبكة التليفزيون الخاصة أوقفت برنامج ريهام سعيد قبل صدور قرار رسمي بمنع ظهورها لمدة عام

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، يوم الأربعاء، منع ظهور مقدمة برامج على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لمدة عام، بعد تعليقاتها "المسيئة"حول بدانة النساء في مصر.

وكانت المذيعة ريهام سعيد، قد أثارت الغضب بتصريحات مثيرة للجدل وصفت فيها النساء ذات الوزن الزائد بأنهن "عبء على الدولة وعائلاتهن"، ما دفع شبكة الحياة التليفزيونية الخاصة إلى وقف برنامجها "صبايا الخير"، في 23 أغسطس/آب.

وجاء قرار الحظر على خلفية شكوى مقدمة ضدها من المجلس القومي للمرأة، تتهمها بإهانة البدينات.

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واتهمت الشكوى المذيعة المصرية بالإساءة لسيدات مصر خلال تناولها لموضوع السمنة، كما قررت نقابة الإعلاميين وقفها عن مزاولة أي نشاط إعلامي.

وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن المذيعة "انتهكت المعايير المهنية باستخدام الكلمات والعبارات التي من الواضح أنها تسيء إلى النساء في مصر".

وظهرت ريهام في مقطع فيديو جرى تداوله بكثافة عبر مواقع التواصل وهي تقول: "الناس البدينة" ميتة، وعبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر".

وتابعت: "منظرك بيكون مش حلو وإنتي بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك".

كما أضافت الإعلامية بأن "المرأة البدينة تفقد جزءا من أنوثتها" وأنها لن تجد من يتزوجها إلا إذا كان "بدينا" مثلها، على حد قولها .

وكانت الردود على المذيعة لاذعة عبر مواقع التواصل، إذ وصمها كثيرون بالعنصرية ونزعوا عنها صفة الإنسانية.

واتهم البعض المذيعة باحتقار طبقة معينة من المجتمع ممن تمنعهم أوضاعهم المادية المتدهورة من توفير ثمن العلاج، لافتين إلى أن السمنة قد تكون مرضا في كثير من الأحيان.

وكانت لجنة الشكاوى في المجلس قد قالت إن ريهام سعيد "انتهكت المعايير المهنية من خلال استخدام العبارات والكلمات التي تسيء إلى المرأة المصرية بشكل عام".

وأضافت اللجنة أن "الكلمات الصريحة تسبب الإحباط وأثارت المخاوف بين ملايين النساء المصريات في تناقض مع دور شخصية إعلامية وهي إعطاء الأمل للمرضى واحترام المشاهدين".

ونشرت الإعلامية ريهام سعيد مقطع فيديو، عبر حسابها على موقع "انستاغرام"، تقدمت فيه باعتذار عما بدر منها، وأعلنت اعتزالها العمل الإعلامي وقالت إنها لن تعود إلى الشاشة مرة أخرى ولن تعمل في مجال الإعلام والفن.