طفلة مبتورة الساقين تشارك في عرض أزياء بأسبوع الموضة في نيويورك

مصدر الصورة EMMA WRIGHT Image caption ديزي ماي، 9 سنوات من برمنغهام، ستكون أول طفلة بدون ساقين في أسبوع موضة نيويورك

ستصبح الطفلة البريطانية، ديزي ماي ديمتيري، أول طفلة مبتورة الساقين تسير على مسرح عرض الأزياء بأسبوع الموضة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

واختارت شركة أزياء لولو وجيجي كوتور، الطفلة ديزي ماي، 9 سنوات من برمنغهام، لتظهر في عرض الأزياء الخاص بها بعد أن شاهدتها إيني هيغوس-بويرون، مؤسسة الشركة وهي تعرض أزياء في لندن.

وقالت إيني هيغوس-بويرون، وهي أيضا مصممة الأزياء الرئيسية في لولو و جيجي كوتو، إن ديزي ماي ستكون أول طفلة مبتورة الساقين بالكامل تسير في عرض رسمي في نيويورك.

وقال أليكس ديميتري، والد الطفلة إنها تريد أن تمهد الطريق أمام من فقدوا سيقانهم لدخول هذا المجال.

ولدت الطفلة وهي تعاني من مرض الهيميليا الليفية (انعدام النصف الشظوي للطرف)، إذ فقد جزء من العظم الليفي في الساق أو كلها، مما أدى إلى بتر ساقيها.

مصدر الصورة BEAR AND PINE Image caption ديزي شاركت في عروض أزياء الأطفال في لندن من قبل

#بابا_شيلني... فيديو لطفل سوري مبتور الساقين يشعل تويتر

اتهام اوسكار بستوريوس، العداء مبتور الساقين، بقتل صديقته

لاجئ سوري مبتور الساق يحمل الشعلة الأولمبية في مخيم لاجئين باليونان

وقال والدها إنها تعمل حاليا للترويج لمنتجات شركة نايكي وبودن وماتالان، وتم اختيارها للفوز بجائزة "أطفال الشجاعة" في برمنغهام.

وستشارك ديزي في عرض الأزياء الذي سيقام في 8 سبتمبر/أيلول، ومثلت من قبل شركة لولو وجيجي كوتور في أسبوع الموضة للأطفال في لندن.

مصدر الصورة ALEX DEMETRE Image caption والد ديزي قال إن عرض الأزياء جزء فقط مما تستطيع القيام به رغم حالتها

وقالت مؤسسة الشركة عن اختيار الطفلة: "سُئلت عن رأيي في مشاركة شخص مبتور الساقين في عروضي. وللأمانة فقد فاجأني السؤال. بالنسبة لي، فإن الطفل طفل، وبالتالي فهو جميل ومثالي."

"بالطبع قلت نعم."

كما ستشارك إيلا شقيقة ديزي، 11 عاما ، في عرض الأزياء أيضا.

وقال السيد ديميتري: "[ديزي] ستصنع التاريخ نوعا ما. إنه لأمر جيد أنها أول من تفعل ذلك، لكن لينجح الأمر نريد مشاركة مبتوري الساقين دائما".

وأضاف "يجب أن نقول لهم إن حالتك لا يجب أن توقفك، إنها بالتأكيد لم توقف ديزي. إنها أكثر تقبلا للأمر من كثير من الرجال في مثل ظروفها".