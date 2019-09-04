بالصور: إحياء لعبة قديمة حظرت قبل 500 عام في المكسيك

  • 4 سبتمبر/ أيلول 2019

مجموعة من الشباب في المكسيك يحيون لعبة قديمة تستخدم فيها كرة وكانت تلعبها شعوب الأزتيك والمايا والإنكا قبل 500 عام.

  • لعبة أولاما القديمة AFP

    تسعى مجموعة من الشباب في المكسيك إلى إحياء لعبة قديمة تعرف باسم "أولاما" كانت تلعبها شعوب الأزتيك والمايا والإنكا باستخدام كرة، في منطقة أمريكا الوسطى منذ أكثر من خمسة قرون قبل وصول الغزاة الأسبان إلى المنطقة في عام 1519.

  • لاعب يمارس لعبة أولاما AFP

    يمرر اللاعبون، الذين يرتدون أحزمة خاصة ومآزر، كرة مطاطية باستخدام الفخذين، ويصل وزن الكرة إلى 4 كجم.

  • لاعب يمارس لعبة أولاما AFP

    ثمة اعتقاد بأنه كانت توجد أشكال مختلفة من اللعبة، ويُعتقد أن معظمها كانت تشارك فيها فرق متنافسة تواجه بعضها بعضا. ويقتصر وجود كل فريق على نصف ملعبه، وتُمرر الكرة من فريق إلى فريق دون إسقاطها.

  • لاعب يمارس لعبة أولاما AFP

    لم يكن في العاصمة ملعبا إلا في الآونة الأخيرة عندما بنى مركز ثقافي ملعبا في حي أزكابوتالكو.

  • لاعبان لكرة أولاما AFP

    قال إيمانويل كاكالوتل، وهو مدرب في الملعب الجديد، لوكالة فرانس برس للأنباء : "كانت اللعبة منسية منذ 500 عام، لكننا نستعيدها مرة أخرى الآن".

  • رقصات وممارسة للعبة كرة أولاما AFP

    تغيرت قواعد اللعبة بعض الشيء.

  • لعبة أولاما القديمة AFP

    تشارك النساء في ممارسة اللعبة القديمة على الملعب الجديد. وتقول بياتريز كامبوس، البالغة من العمر 25 عاما : "نحن محاربات بالفطرة، لأن الأمر ليس سهلا. لا يمكن لأي شخص أن يلعب هذه الرياضة. إنها تتطلب الكثير من التمارين، ويتلقى الجسد ضربات".

  • لاعبان لكرة أولاما AFP

    يرتدي أعضاء الفريق الذين يمارسون اللعبة الآن في مدينة مكسيكو سيتي ملابس متقنة لأداء طقوس دينية قبل التوجه إلى الملعب.

  • لعبة أولاما القديمة AFP

    ويمارس اللعبة القديمة مجموعة من الشباب في الملعب الجديد في مدينة مكسيكو سيتي.

  • لاعب يمارس لعبة أولاما AFP

    يقول البعض إنهم بدلاً من "إنقاذ" لعبة أولاما، فإنها أنقذتهم من خلال منحهم مجالا جديدا يهتمون به.

مواضيع ذات صلة

المزيد حول هذه القصة