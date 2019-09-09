مصدر الصورة Getty Images Image caption يُعتقد أن الطفلة ديزي-ماي ديميتر أول طفلة مبتورة الساقين تشارك في عرض رسمي لأسبوع الموضة في نيويورك

شاركت عارضة أزياء تبلغ من العمر تسع سنوات، مبتورة الساق منذ أن كانت طفلة رضيعة، في تقديم عرض على منصة أزياء ضمن فعاليات أسبوع الموضة المقام في نيويورك بالولايات المتحدة.

ويُعتقد أن الطفلة ديزي-ماي ديميتر، وهي من برمنغهام، أول طفلة مبتورة الساقين تشارك في عرض رسمي لأسبوع الموضة في نيويورك.

وقال والدها إنها كانت "مدهشة"، و"شعرت بالفخر حقا"، لأنها كانت تعرض مجموعة أزياء تحمل العلامة التجارية "لولو إيه جي جي".

وسوف تشارك ديزي-ماي في عرض يقام في برج إيفل في وقت لاحق الشهر الجاري ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس.

مصدر الصورة Getty Images Image caption بدأت ديزي-ماي حياتها المهنية في عرض الأزياء وهي في الثامنة من عمرها

ولدت ديزي-ماي مصابة بحالة مرضية يكون فيها عظم الشظية مفقودا في الساق.

وبدأت حياتها المهنية في عرض الأزياء في الثامنة من عمرها، وكان أول ظهور لها من خلال عرض أزياء للعلامة التجارية "ريفر آيلاند".

ووجهت لها دعوة للمشاركة في أسبوع الموضة في نيويورك بعد أن شاهدتها إيني هيغيدوس-بويرون، مصممة أزياء مجموعة "لولو إيه جي جي"، وهي تقدم عرضا ضمن أسبوع موضة الأطفال في لندن.

مصدر الصورة Emma Wright

وانضمت إليها شقيقتها الكبرى إيلا، 11 عاما، على منصة العرض يوم الأحد.

وقال والدها ديميتر: "ديزي وإيلا مدهشتان".

وأضاف: "تمشي ديزي كمحترفة في المهنة وتستمتع بذلك".

وقال: "إنها تشعر بالفخر حقا بما حققته".