مغنية الراب نيكي ميناج تعلن الاعتزال بصورة مفاجئة

مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption نيكي ميناج حصلت على 6 جوائز موسيقية أمريكية

فاجأت مغنية الراب الشهيرة نيكي ميناج جمهورها بإعلانها الاعتزال، قائلة إنها تريد التركيز على "تكوين أسرة".

وكتبت ميناج (36 عاما) عبر حسابها على تويتر، الذي يتابعه نحو 20 مليون شخص: "لقد قررت الاعتزال وتكوين أسرة".

وعزز الإعلان المفاجئ من شائعات تتردد منذ أشهر وتفيد بأنها حامل. وقالت ميناج في يونيو/حزيران الماضي إنها تخطط للزواج من صديقها كينيث بيتي.

وفي أغسطس/آب، غيرت اسمها على تويتر إلى السيدة بيتي، لكنها لم تذكر إذا كانت قد تزوجت.

وبرز نجم ميناج في مجال الغناء قبل 10 أعوام حين غنت ألبومها "الجمعة الوردية"، وحصلت على 6 جوائز موسيقية أمريكية.

وفي عام 2016، جاءت المغنية الشهيرة ضمن قائمة مجلة تايم لأبرز 100 شخصية مؤثرة في العالم.

وأثارت ميناج ردود فعل واسعة بين مستخدمي مواقع التواصل في بلدان عربية عندما ألغت حلفها الغنائي الذي كان مقررا في السعودية في يوليو/تموز الماضي، معلنة مساندتها لحقوق المرأة والمثليين.