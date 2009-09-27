وفاة الكاتب الامريكي وليام سافير

Image caption اشتهر سافير بكتاباته عن اللغة رغم تاثير عموده السياسي

توفي الكاتب وليام سافير، الحائز على جائزة بولتزر للعمود السياسي عن مقالاته في نيويورك تايمز، عن عمر 79 عاما متاثرا باصابته بالسرطان.

وعمل سافير كاتبا لخطابات الرئيس ريتشارد نيكسون ومساعدا له خلال فترة فضيحة ووترجيت التي اطاحت بالرئيس من منصبه عام 1974.

وعلى مدى السنوات الثلاثين الاخيرة من عمره، اشتهر بعموده "حول اللغة" في مجلة النيويورك تايمز.

ولد وليام سافير في نيويورك عام 1929 وعمل صحفيا وفي مجال العلاقات العامة قبل ان يعمل مساعدا خاصا للرئيس نيكسون في السبعينيات.

ورتب سافير، الذي لم يكمل دراسته الجامعية، ما اصبح يعرف فيما بعد باسم "حوارات المطبخ" بين نيسكون والزعيم السوفيتي السابق نيكيتا خروتشيف.

كما اشرف على زيارة نيكسون للصين وبوادر عاصفة ووترجيت التي انهت رئاسة نيكسون.

والتحق بصحيفة نيويورك تايمز ككاتب عمود عام 1973 وحصل على جائزة بوليتزر بعدها بخمس سنوات.

نشر وليام سافير عدة كتب حول الكتابة واللغة، كان احدثها عام 2005 بعنوان "كيف لا تكتب: القواعد الخاطئة الاساسية للنحو".