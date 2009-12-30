غضب في المكسيك بسبب فيلم ميل جبسون

Image caption ميل جبسون كان قد صور فيلمه الناطق بلغة المايان في فيراكروز

تظاهر مئات الاشخاص خارج سجن مكسيكي ضد خطط لنقل السجناء لافساح المجال لتصوير فيلم للممثل والمخرج ميل جيبسون.

ورفع أحد أقارب السجناء لافتة خارج سجن اجناسيو الليندي في خليج ساحل مدينة بيراكروز تقول "لا لنقل للسجناء من أجل صنع فيلم".

وقال حاكم ولاية بيراكروز إنه سيتم نقل السجناء خلال الفترة من اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2010 لافساح المجال لتصوير الفيلم.

وتقول أسر السجناء إن هذا الاجراء من شأنه أن يجعل الزيارات صعبة ومكلفة.

احتجاج طيلة الليل

وبدأ الاحتجاج عندما قال أقارب للسجناء انهم شاهدوا جنودا يتقطون صورا وأشرطة فيديو للسجن. وقد أدى ذلك إلى الاعتقاد بأن نقل السجناء سيبدأ قبل نهاية الشهر الجاري، وهو ما يعني منعهم من زيارة أقاربهم خلال عطلة السنة الميلادية الجديدة. وقال مدير السجن جيراردو ديوران إن التقارير بشأن أن النقل قد يبدأ في وقت قريب مجرد شائعات لا أساس لها. لكنه اكد ان جزءا من السجن سوف يتم إخلاؤه للسماح بالبدء في تصوير فيلم. أحد المتظاهرين قال لتلفزيون الأزتيك : "لقد كنا هنا طوال الليل، لدعم أقاربنا. وبينما نحن هنا فلن نسمح لأحد بأخذهم بعيدا".

ورفع آخر لافتة كتب عليها "ميل جيبسون، إنه خطأك أنهم سينقلون".

وقال أقارب السجناء إنهم أنهوا احتجاجهم أن حصلوا على تأكيدات من مدير السجن بأن الادارة ستبلغهم قبيل نقل أي سجين. وكان ميل جبسون قد صور فيلمه "أبوكاليبتو" (2006) الناطق بلغة المايا في بيراكروز.