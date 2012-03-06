شبكة فوكس توقف عرض مسلسل "تيرا نوفا" للمخرج ستيفن سبيلبرغ

مصدر الصورة Getty Image caption رشح آخر أعمال سبيلبرغ السينمائية للحصول على خمس جوائز أوسكار

قررت شبكة التلفزيون الأمريكية "فوكس" إلغاء عرض مسلسل "تيرا نوفا" للمخرج ستيفن سبيلبرغ بعد موسم واحد فقط

وبلغ متوسط عدد مشاهدي المسلسل نحو 7.5 مليون مشاهد داخل الولايات المتحدة، ولكنه مع ذلك لم يحقق النجاح المنشود.

وطبقا لمجلة "هوليوود ربورتر"، ستحاول الشركة المنتجة "20th Century Fox TV" بيع المسلسل إلى شبكات أخرى.

وبعد إرجاء العرض الأول مرتين، عُرض المسلسل في سبتمبر/أيلول ولكنه حظي باستقبال فاتر من الجماهير والنقاد.

وعُرضت اخر حلقات الجزء الأول من المسلسل في 19 ديسمبر/كانون الأول.

ومن أبرز الممثلين المشاركين في المسلسل جايسون أومارا وستيفن لانغ وآدمز كريستين وشيلي كون.

وتدور الأحداث في جو من الخيال العلمي في عام 2149 ، وتعرض كيف تحول تلوث البيئة وزيادة السكانية إلى تهديد للحياة على سطح الأرض.

وبدأ العلماء خلال يعودوا بالناس عبر الزمن عشرات الملايين من السنين إلى ما يعرف بـ "العصر الطباشيري".

ويركز العمل الدرامي بالأساس على عائلة شانون التي تنضم إلى مستعمرة تيرا نوفا في عصر ما قبل التاريخ.

ومن المقرر أن يبث مسلسل "تيرا نوفا" داخل المملكة المتحدة على القناة الأولى لشبكة تلفزيون سكاي .

وقد رشح آخر أعمال سبيلبرغ السينمائية فيلم ( حصان الحرب) "War Horse" للحصول على خمس جوائز أوسكار، ولكنه لم يحصل على أي جائزة.

وكان الفيلم المقتبس عن رواية مايكل موربورغو، قد تصدر أخيرا قائمة الإيرادات في بريطانيا لثلاثة أسابيع.