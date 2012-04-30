نشر سيناريوهات الافلام في صيغة كتب الكترونية

مصدر الصورة ap Image caption سيناريو فيلم كازبلانكا سيطرح ضمن سلسلة الكتب الالكترونية

طرحت شركة وارنر بروس للانتاج السينمائي سيناريوهات الافلام للنشر في صيغة كتب الكترونية، ومن بينها افلام شهيرة امثال بن هور وكازابلانكا.

وتتضمن سلسلة السيناريوهات التي سيتم نشرها ايضا افلام "امريكي في باريس" و "نورث باي نورثويست".

وتحتوي الكتب الالكترونية على النص الذي اعتمد اثناء التصوير وملاحظات الانتاج ويوميات العمل فضلا عن صور من موقع التصوير.

ويقول توماس غيويك رئيس قسم التوزيع الالكتروني في الشركة يمكن ان نعطي للجمهور الان تفاصيل نادرا ما يرونها عن الكيفية التي تتجمع فيها هذه الحكايات معا لتقدم في النهاية الافلام السينمائية.

ويحتوي الكتاب الالكتروني سيناريو فيلم بن هور مقتطفات من اداء تشارلتون هيستون ويوميات تصوير الفيلم.

ويتضمن كتاب "امريكي في باريس" صور بطاقات الدخول الى عرض الفيلم الاول التي كانت لفنان المكياج في شركة ميترو غولدوين ماير جون تروي.

كما يضم كتاب "كازابلانكا" برقية ارسلها المنتج هال واليس في شأن خلافه مع قطب الانتاج السينمائي جاك وارنر، الذي هزم واليس في نيل اوسكار افضل فيلم عام 1994.

ويحتوي كتاب سيناريو فيلم هيتشكوك "نورث باي نورث ويست" تخطيطات الازياء المستخدمة في الفيلم و"النوتات" الموسيقية للموسيقار برنارد هيرمان واضع الموسيقى التصويرية للفيلم.