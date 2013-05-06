رحيل رولا الأيوبي الصحفية في بي بي سي بعد صراع مع المرض

Image caption عملت الأيوبي كمراسلة لبي بي سي في واشنطن والعراق.

توفيت رولا الأيوبي، الصحفية في "بي بي سي العربية"، في إحدى مستشفيات لندن السبت بعد صراع مع مرض السرطان.

وقد عملت الأيوبي في أكثر من حقل من حقول العمل الاعلامي في "بي بي سي" وغيرها. ونوّعت خبراتها في "بي بي سي" من خلال العمل كمراسلة ومقدمة برامج ومعدة تقارير.

ولدت رولا في لبنان 1973. وتخرجت في كلية الحقوق. وأعدت دراستها العليا في مجال الصحافة، قبل انضمامها إلى فريق بي بي سي العربي الاذاعي.

والتحقت الأيوبي بـ"بي بي سي" في عام 2004. وعملت في اعداد نشرات الاخبار والبرامج الاخبارية ثم انتقلت إلى فريق برنامج بي بي سي اكسترا الواسع الانتشار عام 2005.

وعملت الأيوبي مراسلة لبي بي سي في واشنطن ثم موفدة بي بي سي العربية إلى العراق، وتحديدا في مارس/ آذار 2010.

وبعد ذلك، اكتشفت إصابتها بمرض السرطان أثناء وجودها في بيروت.