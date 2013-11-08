ديزني تحدد موعد اطلاق الفيلم الجديد في سلسلة حرب النجوم

Image caption التزمت الشركة بإنتاج ثلاثة أفلام جديدة على الأقل من سلسلة أفلام حرب النجوم

أعلنت شركة والت ديزني أنها ستطلق عروض الفيلم الجديد الذي تنتجه من سلسلة أفلام حرب النجوم في 18 ديسمبر/كانون الأول عام 2015.

وكانت شركة ديزني اشترت شركة "لوكاس فيلم"، الشركة المنتجة لأفلام حرب النجوم، من مؤسسها المخرج جورج لوكاس العام الماضي بمبلغ 4 مليارات دولار.

والتزمت الشركة بإنتاج ثلاثة أفلام جديدة على الأقل من سلسلة أفلام حرب النجوم، التي تعد من أنجح المشاريع السينمائية في تاريخ السينما.

وجاء إعلان الشركة موعد عرض الفيلم الجديد متزامنا مع تقارير أفادت بأنها حققت قفزة في الأرباح الصافية أفضل مما كان متوقعا، بتحقيقها نسبة ارتفاع 12 في المئة خلال ثلاثة اشهر امتدت حتى 28 سبتمبر/أيلول.

وقد حققت الشركة خلال هذا الربع من العام أرباحا صافية قدرت بـ 1.39 مليار دولار، أي أكثر من ربحها الذي حققته في الفترة نفسها من العام الماضي البالغ 1.24 مليار دولار.

وأفادت الشركة أن دخلها الصافي من السنة المالية الحالية حتى 28 سبتمبر/أيلول ارتفع بنسبة 8% عن دخلها في السنة الماضية البالغ 6.1 مليار دولار.

Image caption اشترت شركة ديزني شركة "لوكاس فيلم" من مؤسسها المخرج جورج لوكاس العام الماضي بمبلغ 4 مليارات دولار.

وأظهرت استوديوهات ديزني السينمائية ارتفاعا في إيراداتها بنسبة 7 في المئة خلال هذا الربع من العام.

وارتفعت الايرادات إلى 1.5 مليار دولار خلال هذه الفترة، وقد ساعد في ذلك الأداء القوي لفيلم جامعة الوحوش، الذي تقول ديزني إنه "عوض جزئيا" الأداء الضعيف لفيلم "ذي لون رانجر".

وقد تحقق هذا الارتفاع على الرغم من انخفاض ايرادات وحدة شبكة تلفزيونات الكيبل في شركة والت ديزني (التي تضم قناة ESPN الرياضية) بنسبة 7 في المئة لتصل إلى 1.3 مليار في الربع الماضي من هذا العام.