حل لغز "التمثال الفرعوني الدوار"

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ظل المسؤولون بمتحف مانشستر في بريطانيا حائرين على مدى أشهر بشأن سبب دوران تمثال فرعوني قديم موضوع على رف زجاجي بصندوق عرض.

وراجت شائعات حول لعنة أحد آلهة المصريين أو أن روح صاحب التمثال تسللت إليه وتسببت في دورانه. وعزا آخرون حركة التمثال إلى مجال مغناطيسي يحيط به.

لكن مهندسا بريطانيا تمكن من حل اللغز، إذ اكتشف أن ذبذبات ضعيفة تحدثها السيارات المارة وخطوات رواد المتحف هي السبب في دوران التمثال الذي يبلغ عمره 3.800 عام.

وقال ستيف غوسلينغ لوكالة رويترز: "كان التمثال يدور بسبب ذبذبات تصل إلى صندوق العرض. ركبنا جهازا اكتشفنا من خلاله أن الذبذبات الناتجة عن مرور السيارات والمشي داخل المتحف هي السبب".

وكان مقطع فيديو للتمثال الدوار قد انتشر على شبكة الإنترنت خلال الصيف، وجذب الكثير من الزائرين لمتحف مانشستر.

ويجسد التمثال رجلا يُدعى نب-سينو، وقد صنع ليقدم لأوزيريس، إله الموتى عند المصريين القدماء.

وتبرع أحد المتهمين بجمع الآثار بالتمثال للمتحف قبل حوالي 80 عاما.